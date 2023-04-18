Бывшая канцлер Германии Ангела Меркель получила высшую награду

Федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер вручил Ангеле Меркель Большой крест в специальном исполнении ордена "За заслуги перед Федеративной Республикой Германия", сообщает Zakon.kz.

По информации Deutsche Welle, глава государства воздал должное бывшему канцлеру как "непревзойденному политику", которая успешно провела Германию через многие кризисы.

"В течение 16 лет вы служили Германии – с амбициями, мудростью, страстью. В течение 16 долгих лет вы работали во имя свободы и демократии, во имя нашей страны и благополучия ее народа. Неустанно и иногда на пределе своих физических сил", – подчеркнул глава государства.

Орден "За заслуги перед Федеративной Республикой Германия" с 1951 года "вручается немцам, а также иностранцам, за достижения в политической, экономической, социальной или интеллектуальной сфере". Орден не подразумевает какое-либо финансовое вознаграждение.

Ангела Меркель стала третьим политиком, удостоенным Большого креста в специальном исполнении. Ранее эту награду вручили первому канцлеру послевоенной Западной Германии Конраду Аденауэру в 1954 году, а также Гельмуту Колю, который руководил объединением Германии (1998 год).