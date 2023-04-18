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Индия опередила Китай по числу жителей

Индия опередила Китай Фото: pixabay
Индия сегодня является самой густонаселенной страной в мире. Демографический показатель более важен для ее экономики, сообщает Zakon.kz.

14 апреля Индия стала самой густонаселенной страной мира, положив конец "долгому правлению Китая" в этом показателе, сообщает Market Watch со ссылкой на демографические прогнозы ООН.

Число жителей Индии достигло 1 425 782 975 человек против 1 425 744 008 у Китая.

Индия обладает огромным экономическим потенциалом, который обусловлен не только численностью, но и составом населения. Так, на 100 трудоспособных жителей в стране приходится 47 нетрудоспособных против 68 нетрудоспособных 25 годами ранее.

Хотя демографические данные показывают, что Индия может многое выиграть от своего нового статуса самой густонаселенной страны мира, ее полный экономический потенциал не будет реализован, если она продолжит отставать от других стран с развивающейся экономикой по производительности труда и коэффициенту участия женщин в экономике.

Власти Индии запланировали амбициозные реформы, Всемирный банк видит возможности для ускорения их реализации. Наибольшее влияние окажут меры, направленные на формализацию рабочей силы и стимулирование более высокого уровня участия женщин в трудовой деятельности, чтобы сравняться с другими развивающимися странами.

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