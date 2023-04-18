Министерство культуры и спорта представила топ-5 исторических мест и памятников Казахстана, сообщает Zakon.kz.

1. Мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави

Фото: primeminister.kz

Мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави — одно из самых известных исторических мест страны и выдающееся произведение средневекового архитектурного искусства на территории Центральной Азии.



Мавзолей, построенный в XIV веке под руководством Амира Тимура, считается сакральным для нашего народа местом. Рядом с этим памятником захоронены останки 24-х ханов и султанов, 57 батыров и 18 биев.

Высота мавзолея, внесенного в Список всемирного наследия ЮНЕСКО — 39 метров. Сооружение состоит из 35 комнат, связанных друг с другом разными коридорами. В центральной комнате находится старинная реликвия — Тайказан.

2. Комплекс Танбалы

Фото: tanbaly.kz

Древние камни Танбалы — это один из наиболее важных объектов исторического наследия нашей страны. Это первый памятник наскального искусства в Центральной Азии, включенный в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.



Петроглифы комплекса Танбалы имеют 4000-летнюю историю. А общее число рисунков близко к 5000.

Наскальные изображения показывают, как люди в древности воспринимали окружающий мир и демонстрируют их прогрессивное мировоззрение. Петроглифы выстроены по особой системе и согласно определенному философскому принципу.

3. Дворцовый комплекс Акыртас

Фото: Facebook/RyhaniJangyry

Полный загадок дворцовый комплекс Акыртас был построен в VIII-XII веках. Вес каждого каменного блока в его стенах составляет около тонны. Вес некоторых тесаных камней превышает 10 тонн.



Некоторые ученые считают, что комплекс Акыртас, входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, — это встречающийся в арабских источниках город Касрибас, располагавшийся на Великом шелковом пути.

Объект площадью в 2,5 гектара состоит из порядка 70 комнат, 15 галерей с колоннами, входных ворот и открытой площади в центре, занимающей половину гектара.

4. Жаркентская мечеть

Фото: wikimedia

Архитектурно-художественный музей "Жаркентская мечеть" — жемчужина Жетысу и еще одно великолепное произведение архитектурного искусства. Мечеть, построенная без единого гвоздя, была возведена в период между 1887 и 1892 годами.



Строительные работы велись под руководством китайского специалиста, приглашенного из Пекина, инженера Хон Пика.

В общий план комплекса входят главные ворота, малая мечеть, медресе, большая пятничная мечеть и построенное из обожженного синего кирпича ограждение.

5. Мавзолей Айша-Биби

Фото: wikimedia

Мавзолей Айша-Биби — значимый архитектурный памятник ХІ-XII веков.

По красоте и разнообразию высеченных узоров мало какой мемориальный традиционный памятник может с ним сравниться.

Мавзолей привлекает туристов не только особенной архитектурой, но и историей безграничной любви между Айшой-Биби и батыром Караханом. По легенде, красавица Айша погибла от укуса змеи на пути к своему возлюбленному.

"В Казахстане есть более 25 тысяч памятников историко-культурного наследия, 10 из них входят в список всемирного наследия ЮНЕСКО, а 12463 объекта имеют статус памятника истории и культуры республиканского и местного значения", – рассказали в пресс-службе МКС.

Министерство культуры и спорта планирует включить еще 6 исторических объектов в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

18 апреля отмечается Международный день памятников и исторических мест.