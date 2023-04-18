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Исполнитель роли Гэндальфа случайно устроил сюрприз фанату на его день рождения

Иэн Маккелен встретил фаната Фото: скриншот видео
Поклонник творчества Джона Толкина Бен Койлз отмечал свое 22-летие в тематическом пабе. Он нарядился Гэндальфом и наткнулся на исполнителя этой роли в фильме "Властелин колец" сэра Иэна Маккелена, сообщает Zakon.kz.

Бен Койлз решил отметить свой день рождения, устроив посиделки в пабе. Он преобразился в волшебника Гэндальфа. 

Прогуливаясь по улицам города Бристоль, Бен Койлз столкнулся с самим Йэном Маккеленом. 

"Это было очень странно. Мы шли по улице и я услышал: "Хочешь встретить настоящего Гэндальфа?". Я не сразу узнал его. Он спросил, сколько мне исполнилось лет, поздравил с днем рождения и пожал мне руку. Он действительно удивительный человек, приземленный и скромный".Бен Койлз


В тот момент сэр Иэн Маккеллен находился в Бристоле, где играл пантомиму "Матушка Гусыня". Актер исполнил роль волшебника Гэндальфа в фильмах Питера Джексона "Властелин колец" и "Хоббит".

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