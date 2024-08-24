Вышел трейлер аниме "Властелин колец: Война рохирримов"

22 августа студия Warner Bros. поделилась первым трейлером аниме по вселенной Толкина "Властелин колец: Война рохирримов", сообщает Zakon.kz.

Сюжет расскажет о крепости Хельмовой Пади и ее создателе Хельме Молоторуком, короле Рохана. Премьера анимированного проекта состоится 13 декабря.

Также готовится к показу в аниме версии "Терминатор".