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Вышел трейлер аниме "Властелин колец: Война рохирримов"

Фильм, фото - Новости Zakon.kz от 24.08.2024 07:40 Фото: Х/belllmonts
22 августа студия Warner Bros. поделилась первым трейлером аниме по вселенной Толкина "Властелин колец: Война рохирримов", сообщает Zakon.kz.

Сюжет расскажет о крепости Хельмовой Пади и ее создателе Хельме Молоторуком, короле Рохана. Премьера анимированного проекта состоится 13 декабря.

Также готовится к показу в аниме версии "Терминатор".

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