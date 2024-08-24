Вышел трейлер аниме "Властелин колец: Война рохирримов"
Фото: Х/belllmonts
22 августа студия Warner Bros. поделилась первым трейлером аниме по вселенной Толкина "Властелин колец: Война рохирримов", сообщает Zakon.kz.
Сюжет расскажет о крепости Хельмовой Пади и ее создателе Хельме Молоторуком, короле Рохана. Премьера анимированного проекта состоится 13 декабря.
Также готовится к показу в аниме версии "Терминатор".
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