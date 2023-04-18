Курсы валют в обменниках Казахстана на 18 апреля

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также Нацбанка РК на 18 марта 2023 года (на 11:05), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 448,41 тенге, евро – 492,31 тенге, рубля – 5,52 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 448 тенге, продажи – 452 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 491 тенге, продажи – 497 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,4 тенге, продажи – 5,55 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 448 тенге, продажи – 452 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 491 тенге, продажи – 496 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,4 тенге, продажи – 5,65 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 451 тенге, продажи – 453 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 493 тенге, продажи – 496 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,5 тенге, продажи – 5,6 тенге. Читайте также Алидар Утемуратов увеличил свою долю в ForteBank до 7,34% ФРС предполагает, что последствия банковского кризиса приведут к рецессии в 2023 году Курс доллара снизился на торгах 17 апреля

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