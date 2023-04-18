Масштабные проекты развития угледобывающих предприятий реализуются в АО "АрселорМиттал Темиртау"

Строительство сразу двух новых стволов идет в Угольном департаменте АО "АрселорМиттал Темиртау" – на шахтах "Тентекская" и им. Т. Кузембаева. Реализация этих проектов очень важна для развития не только угледобывающих предприятий компании, но и будущего отрасли в целом.

Новый клетьевой ствол на шахте "Тентекская" и центральный отнесенный вентиляционный ствол на шахте им. Т. Кузембаева после запуска в эксплуатацию позволят предприятиям освоить новые пласты коксующегося угля и обеспечат необходимые по требованиям правил безопасности условия для вентиляции новых горных выработок.



Проект по строительству нового ствола на шахте "Тентекская" был начат в конце 2017 года. Тогда Угольный департамент АО "АрселорМиттал Темиртау" заключил контракт с трестом "Шахтспецстрой" на осуществление проходческих работ. Для более быстрой и эффективной проходки обводненной глинистой почвы была применена технология заморозки грунта до глубины 80 м: вокруг ствола пробурили 36 скважин, через которые из замораживающих станций подавался раствор хлористого кальция.

Фото: Игоря Узаревича

"Эти проекты имеют огромное стратегическое значение для развития угольного сектора компании. Мы получаем возможность добычи угля на ближайшие 100 лет вперед. Хорошая перспектива не только для нас, но и для городов Сарань, Шахтинск. Общая инвестиция строительства ствола шахты "Тентекская" составила 113,31 млн долларов. Проект находится в реализации, срок сдачи – первый квартал 2025 года". И. о. исполнительного директора АО "АрселорМиттал Темиртау" Виктор Гафиулов

Он отметил, что проект шахты им. Кузембаева разделен на три фазы, сумма инвестиций составила 16 млн 180 тыс. долларов. Большая часть работ уже выполнена, плановая сдача этого объекта рассчитана на конец 2024 года.

"Это значимый проект для компании. Строительство ствола позволит нам вскрыть запасы по пласту Д6 и по пласту Д1". Главный маркшейдер Угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" Александр Шмидт

Сейчас ведутся работы по армированию ствола – их планируют завершить в мае, – и строительству поверхностного комплекса со всей необходимой инфраструктурой. В прошлом году была введена в эксплуатацию калориферная установка, работы были завершены в декабре. Установка нужна для подачи теплого воздуха в шахту.

Фото: Игоря Узаревича

"В настоящее время трестом "Шахтспецстрой" ведутся строительно-монтажные работы по возведению объектов поверхностного комплекса. В перспективе на этой площадке будет построена постоянная подъемная машина, постоянный копер, подстанция – все это ожидаем до первого квартала 2025 года". Менеджер инвестиционного проекта угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" Дмитрий Анисимов

Общая глубина нового клетьевого ствола шахты "Тентекская" составляет 830 м. Во время прохождения ствола было сделано три рассечки на горизонтах -100, -220 и -340 м. Со строительством этого ствола у шахты есть хорошие перспективы: здесь вскрываются запасы в пределах 30 млн тонн коксующегося угля марки КЖ. А это означает стабильные рабочие места и развитие шахты на долгие годы.

На шахте им. Т. Кузембаева с 2018 года начали разрабатывать новый блок по пластам К13 и К14. Для того, чтобы безопасно отрабатывать этот блок и увеличить выход добываемого угля, компании необходимо строительство центрального отнесенного вентиляционного ствола. К работе над этим объектом в Угольном департаменте приступили в 2019 году.

"За это время построено достаточно много: копер, высоковольтная подстанция, к которой подведены две линии 35 кВ. Сейчас привлечен подрядчик для строительства вентилятора главного проветривания – компания "ЦентрПромСтрой": ведутся работы по строительству фундамента здания вентилятора и вентиляционного канала, который будет примыкать к стволу". Специалист отдела строительства шахты им. Т. Кузембаева Угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" Олег Гусев

Проект этого ствола был разработан еще в советское время, 22 года назад он был пройден на глубину 560 м и законсервирован. На текущем этапе работ вода откачена, было проведено обследование состояния ствола, и проект прошел экспертизу промышленной безопасности.

Фото: Игоря Узаревича

"Строительство вентилятора даст нам возможность произвести отработку блоков К13 и К14: здесь запасов свыше 60 млн тонн, а если учитывать запасы глубоких горизонтов шахты им. 50-летия СССР, это еще порядка 105 млн тонн". Олег Гусев

Планируется, что вентилятор главного проветривания на новом стволе шахты им. Т. Кузембаева будет запущен в работу в конце 2023 года. Полностью завершить работы над проектом планируется в 2024 году.