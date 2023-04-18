Графики транспортировки и поставки нефти будут составлять по новым правилам

Изменения в Правила формирования графика транспортировки нефти по магистральным нефтепроводам и Правила формирования графика поставки нефти внесены приказом министра энергетики РК от 27 февраля 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Что нового в правилах формирования графика транспортировки нефти



Правила формирования графика транспортировки нефти по магистральным нефтепроводам изложены в новой редакции. Согласно документу, при разработке графика учитываются следующие факторы:

внутренние потребности РК в объемах, определяемых уполномоченным органом;

действующая техническая пропускная способность магистральных нефтепроводов;

нестандартные ситуации (превышение допустимых значений по содержанию хлорорганических соединений, аварийные ситуации на отечественных нефтеперерабатывающих заводах, остановка НПЗ на внеплановый ремонт, посадки напряжения электроэнергии, внештатные ситуации на экспортных маршрутах, в том числе ограничения транспортировки нефти);

обстоятельства непреодолимой силы.

Для поддержания равномерной нагрузки на отправителей для обеспечения внутреннего рынка нефтепродуктами, при распределении объемов нефти будут учитывать процентную нагрузку по регионам.

Изменение процентной нагрузки по регионам вводится уполномоченным органом в зависимости от уровня добычи нефти отправителей в регионе, но не более 10% (накопительная нагрузка) в сторону увеличения.

При возникновении внештатных ситуаций, перечисленных выше, уполномоченный орган переходит на оперативное распределение объемов ресурсной базы при разработке графика, в том числе при внесении изменений и дополнений в утвержденный график.

Для формирования графика отправители представляют в уполномоченный орган заявку на транспортировку нефти на планируемый месяц в бумажном и/или электронном виде. Заявка должна содержать письменное согласование дочерних организаций.

Если заявка для формирования графика предоставлена в уполномоченный орган от имени учредителей (участников) отправителя в рамках своей группы юридических лиц, учредители (участники) отправителя уведомляют уполномоченный орган о своих намерениях по распределению своей ресурсной базы в рамках своей группы юридических лиц, не менее одного раза в шесть месяцев.

Что нового в Правилах формирования графика поставки нефти

Согласно новой редакции Правил формирования графика поставки нефти, при разработке графика учитываются следующие факторы:



внутренние потребности РК в объемах, определяемых уполномоченным органом;

действующая техническая пропускная способность магистральных нефтепроводов;

нестандартные ситуации (превышение допустимых значений по содержанию хлорорганических соединений, аварийные ситуации на отечественных нефтеперерабатывающих заводах, остановка нефтеперерабатывающих заводов на внеплановый ремонт, посадки напряжения электроэнергии, внештатные ситуации на экспортных маршрутах, в том числе ограничения транспортировки нефти);

общий объем добычи нефти недропользователя;

обстоятельства непреодолимой силы.

В целях поддержания равномерной нагрузки на недропользователей для обеспечения внутреннего рынка нефтепродуктами, при распределении объемов нефти учитывается процентная нагрузка по регионам. Изменения процентной нагрузки по регионам вводится уполномоченным органом в зависимости от уровня добычи нефти недропользователей в регионе, но не более 10% (накопительная нагрузка) в сторону увеличения.

Недропользователи при представлении в уполномоченный орган заявки распределяют свою ресурсную базу в рамках своей группы юридических лиц с учетом процентной нагрузки.

При этом заявка предоставляется в уполномоченный орган от имени учредителей (участников) недропользователя при наличии письменного согласования дочерних организаций, если они имеются.

В случае предоставления заявки для формирования графика в уполномоченный орган от имени учредителей (участников) недропользователя в рамках своей группы юридических лиц, учредители (участники) недропользователя уведомляют уполномоченный орган о своих намерениях по распределению своей ресурсной базы в рамках своей группы юридических лиц, но не менее одного раза в шесть месяцев.

Изменения внесены Приказом Министра энергетики РК от 27 февраля 2023 года № 88. Документ официально опубликован 17 апреля 2023 года и вводится в действие 17 июня 2023 года.