В Казахстане обновили правила формирования плана поставки сжиженного газа на внутренний рынок

Приказом министра энергетики от 19 октября 2023 года внесены изменения в Правила формирования плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок РК, сообщает Zakon.kz.

План поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок РК формируется на планируемый квартал на основании представленных прогнозов поставщиков и местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы, а также данных мониторинга фактического производства и потребления сжиженного нефтяного газа.

Порядок формирования плана поставок предусматривает, что поставщики, ежегодно не позднее чем за три месяца до начала планируемого периода, должны представить в уполномоченный орган прогнозный объем производства сжиженного нефтяного газа на предстоящие пять лет.

В свою очередь местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения, столицы, ежегодно не позднее чем за три месяца до начала планируемого периода, представляют в уполномоченный орган прогноз потребления сжиженного нефтяного газа на предстоящий год на территории соответствующей административно-территориальной единицы.

При подготовке прогноза местные исполнительные органы учитывают следующие сведения:

объемы фактического потребления сжиженного нефтяного газа за прошедшие 12 календарных месяцев;

количество зарегистрированного в административно-территориальной единице легкового, грузового и пассажирского транспорта, использующего сжиженный нефтяной газ в качестве моторного топлива, и расчетные объемы потребления таким транспортом сжиженного нефтяного газа;

количество абонентов административно-территориальной единицы, потребляющих сжиженный нефтяной газ через групповые резервуарные установки и в бытовых баллонах;

объемы потребления сжиженного нефтяного газа промышленными потребителями для производства социально значимых продовольственных товаров;

объемы потребления сжиженного нефтяного газа промышленными потребителями, использующими сжиженный нефтяной газ в качестве сырья для производства нефтегазохимической продукции.

План поставки в срок не позднее чем за 20 календарных дней до начала планируемого квартала, публикуется уполномоченным органом на его официальном интернет-ресурсе и направляется производителям, собственникам сжиженного нефтяного газа и местным исполнительным органам.

Приказ вводится в действие с 10 ноября 2023 года.