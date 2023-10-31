В Казахстане обновили правила формирования плана поставки сжиженного газа на внутренний рынок
План поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок РК формируется на планируемый квартал на основании представленных прогнозов поставщиков и местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы, а также данных мониторинга фактического производства и потребления сжиженного нефтяного газа.
Порядок формирования плана поставок предусматривает, что поставщики, ежегодно не позднее чем за три месяца до начала планируемого периода, должны представить в уполномоченный орган прогнозный объем производства сжиженного нефтяного газа на предстоящие пять лет.
В свою очередь местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения, столицы, ежегодно не позднее чем за три месяца до начала планируемого периода, представляют в уполномоченный орган прогноз потребления сжиженного нефтяного газа на предстоящий год на территории соответствующей административно-территориальной единицы.
При подготовке прогноза местные исполнительные органы учитывают следующие сведения:
- объемы фактического потребления сжиженного нефтяного газа за прошедшие 12 календарных месяцев;
- количество зарегистрированного в административно-территориальной единице легкового, грузового и пассажирского транспорта, использующего сжиженный нефтяной газ в качестве моторного топлива, и расчетные объемы потребления таким транспортом сжиженного нефтяного газа;
- количество абонентов административно-территориальной единицы, потребляющих сжиженный нефтяной газ через групповые резервуарные установки и в бытовых баллонах;
- объемы потребления сжиженного нефтяного газа промышленными потребителями для производства социально значимых продовольственных товаров;
- объемы потребления сжиженного нефтяного газа промышленными потребителями, использующими сжиженный нефтяной газ в качестве сырья для производства нефтегазохимической продукции.
План поставки в срок не позднее чем за 20 календарных дней до начала планируемого квартала, публикуется уполномоченным органом на его официальном интернет-ресурсе и направляется производителям, собственникам сжиженного нефтяного газа и местным исполнительным органам.
Приказ вводится в действие с 10 ноября 2023 года.