Мошенники от имени банка "дарят" подарки на Рамазан
Фото: pexels
В мессенджере WhatsApp рассылают сообщение с приглашением от имени Halyk Bank поучаствовать в розыгрыше подарков на Рамазан. На самом деле это мошенническая схема, сообщает Zakon.kz.
На официальном сайте банка и в соцсетях нет никаких объявлений о розыгрышах или раздаче подарков к Рамазану.
Сама рассылка обладает всеми признаками фишинговой схемы: обещает материальную выгоду пользователям и ведет на неизвестный и небезопасный сайт.
Фото: скриншот
Такой вид онлайн-мошенничества называется фишингом. При помощи своих сайтов мошенники получают доступ к персональной информации пользователей, такой как логины и пароли от мобильного банкинга, приватных аккаунтов и прочее, пишет StopFake.kz.
Как защитить себя от интернет-мошенников, читайте в материале Zakon.kz.
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