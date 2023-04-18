Мошенники от имени банка "дарят" подарки на Рамазан

В мессенджере WhatsApp рассылают сообщение с приглашением от имени Halyk Bank поучаствовать в розыгрыше подарков на Рамазан. На самом деле это мошенническая схема, сообщает Zakon.kz.

На официальном сайте банка и в соцсетях нет никаких объявлений о розыгрышах или раздаче подарков к Рамазану.



Сама рассылка обладает всеми признаками фишинговой схемы: обещает материальную выгоду пользователям и ведет на неизвестный и небезопасный сайт.

Фото: скриншот

Такой вид онлайн-мошенничества называется фишингом. При помощи своих сайтов мошенники получают доступ к персональной информации пользователей, такой как логины и пароли от мобильного банкинга, приватных аккаунтов и прочее, пишет StopFake.kz.

Как защитить себя от интернет-мошенников, читайте в материале Zakon.kz.

