Депутат предложил отдавать под трибунал начальников военных частей в случае смерти солдата

Депутат Сената Парламента Казахстана Геннадий Шиповских предложил отдавать под трибунал начальников военных частей в случае смерти солдата, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Геннадий Шиповских заявил, что общество волнует факты гибели военнослужащих в мирное время.



"Хочу внести предложение, чтобы не допустить такие случаи. Если в регионе такая ситуация произошла, когда умер солдат или же какой-то солдат стал инвалидом, то, мое личное мнение, первые руководители таких частей должны привлекаться к ответственности, может даже пойти под трибунал. Только тогда у нас установится порядок", – заявил он.

Первый заместитель главного военного прокурора Максат Казиев позже в кулуарах заявил, что предложение депутата будут обсуждаться.

"Соответствующее наказание в рамках установленного законодательства командиры части, если будет доказано его преступное отношение к данному делу, то, конечно, они понесут наказание. Если будет установлена преступная халатность, конечно, тогда ответственность будет", – отметил он.

Ранее он рассказал о причинах суицида в армии.

