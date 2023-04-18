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Законодательство РК

Причины самоубийств в армии озвучили в Главной военной прокуратуре

учебный класс Фото: МО РК
Первый заместитель Главного военного прокурора Максат Казиев в сенате заявил, что общественное мнение о том, что самоубийства часто происходят в армии, не подкрепляются официальными данными, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Максат Казиев сообщил, что с 2020 года умерли 270 военнослужащих. В 2020 - 78 человек, в 2021 году - 96 человек, в 2022 – 85 человек и с начала 2023 года – 11 военнослужащих.

Наиболее частая причина смерти от болезни – 36%, в результате ДТП – 24% и суицид – 20%.

"Случаи суицида беспокоят нас всех. По разным данным, по уровню суицида среди населения Казахстан входит в 20-ку стран мира, а среди подростков – в тройку. По более точным официальным данным Комитета по правовой статистике за 2018-2022 годы в стране зарегистрировано 17 631 фактов суицида, и 21 332 покушения на него, то есть на 10 тыс. граждан приходится 9 суицидов и 11 попыток суицида. Из них 86 суицидов и 20 покушений на суицид произошли в армии, то есть 6 суицидов и 1 покушение на 10 тысяч военнослужащих. Следовательно, общественное мнение, что самоубийство часто происходят в армии, не подкрепляется официальными данными", - заявил спикер.

Он признал, что некоторые случаи суицида военнослужащих произошли в результате противоправных действий: за последние три года под влиянием преступной деятельности произошли 9 смертельных случаев в армии.    

Более 30 тысяч казахстанцев уклоняются от службы в армии. Об этом 27 января заявил старший офицер направления Департамента организационно-мобилизационной работы Генерального штаба ВС РК Руслан Тапашев на брифинге в СЦК. 

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