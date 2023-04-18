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ЧСИ, нотариусов и ряд экспертов будут тестировать в автоматизированном режиме с 3 мая

в Казахстане запустят пилотный проект по автоматизированному тестированию специалистов Фото: национальный центр тестирования
Министерство юстиции запустит пилотный проект по проведению аттестации лиц, претендующих на право занятия профессиональной деятельностью и присвоению квалификаций в автоматизированном режиме, сообщает Zakon.kz.

Так, в совместном с МЦРИАП проекте приказа говорится, что с 3 мая по 31 декабря 2023 года в городах Астана, Шымкент и Туркестанской области запустят пилотный проект по оказанию следующих государственных услуг Минюста в автоматизированном режиме на базе АО "Национальный центр по управлению персоналом государственной службы":

  • "Проведение аттестации лиц, претендующих на право занятия нотариальной деятельностью";
  • "Проведение аттестации лиц, претендующих на занятие деятельностью частного судебного исполнителя";
  • "Аттестация судебных экспертов";
  • "Аттестация судебно-медицинских, судебно-психиатрических, судебно-наркологических экспертов";
  • "Аттестация лиц, претендующих на занятие деятельностью патентного поверенного";
  • "Присвоение квалификации на право производства определенного вида судебно-медицинской, судебно-психиатрической и судебно-наркологической экспертиз";
  • "Присвоение квалификации судебного эксперта".

Также разработан порядок реализации пилотного проекта по проведению аттестации лиц, претендующих на право занятия профессиональной деятельностью и присвоению квалификаций в автоматизированном режиме.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 23 апреля.

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Открытые НПА МЦРИАП МЮ РК Казахстан
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