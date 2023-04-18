Кто может претендовать на получение молодежной госпремии "Дарын"

МИОР РК разработал Правила присуждения Государственной молодежной премии "Дарын", сообщает Zakon.kz.

Государственная молодежная премия "Дарын" присуждается ежегодно по номинациям, утвержденным уполномоченным органом по вопросам государственной молодежной политики с целью поддержки талантливой молодежи за плодотворную научную, творческую, общественную деятельность, а также за высокие спортивные достижения.

Размер денежного вознаграждения премии устанавливается уполномоченным органом ежегодно.

На соискание премии могут претендовать граждане РК в возрасте до 35 лет на момент окончания приема заявок на соискание премии, являющиеся лауреатами международных и республиканских конкурсов, фестивалей и выставок, призерами и победителями спортивных соревнований республиканского и международного уровней, а также кандидаты, деятельность которых является инновационной и способствует развитию соответствующей отрасли и общества в целом.

Премия присуждается одновременно не более чем двум соискателям по каждой номинации. При присуждении премии одновременно двум соискателям по каждой номинации ее денежная часть делится поровну между ними.

Повторное присуждение премии не допускается. Одна и та же кандидатура не выдвигается на соискание премии более чем по одной номинации.

При присуждении премии коллективу авторов ее денежная часть делится поровну между его членами.

Представление кандидатур на соискание премии производится центральными, местными и иными государственными органами, общественными объединениями и иными юридическими лицами.

Премия присуждается приказом уполномоченного органа на основании решения Комиссии, созданной при уполномоченном органе.

Порядок присуждения

Объявление о приеме заявок на соискание премии размещается на интернет-ресурсе уполномоченного органа не позднее, чем два месяца до завершения срока приема заявок.

Прием заявок на соискание премии начинается с момента объявления и заканчивается за два месяца до вручения премии в торжественной обстановке.

Центральные, местные и иные государственные органы, общественные объединения и другие выдвигающие организации направляют в уполномоченный орган следующие документы в бумажном и электронном виде:

копию удостоверения личности кандидата;

регистрационную заявку на соискание государственной молодежной премии "Дарын";

ходатайство и справку о достижениях соискателя премии;

копии наградных дипломов, грамот, благодарностей (при наличии);

копии статей, публикаций кандидата или о кандидате (при наличии);

копию справки о наличии банковского счета;

другие подтверждающие материалы о достижениях кандидата.

Уполномоченный орган регистрирует в однодневный срок поступившие документы на соискателя премии.

Кандидатуры, выдвинутые на соискание премии, рассматриваются Комиссией в два этапа.

На первом этапе для всестороннего рассмотрения создаются 6 секций из числа членов Комиссии по направлениям: "Эстрада, классическая музыка, народное творчество", "Литература, театр и кино", "Журналистика и общественная деятельность", "Спорт", "Дизайн и изобразительное искусство", "Наука".

На втором этапе – комиссия принимает решение о присуждении премии. Уполномоченный орган на основании решения комиссии до 15 октября года присуждения премии принимает приказ о присуждении премии.

Приказ о присуждении премии публикуется в средствах массовой информации ко Дню Республики.

Лицам, удостоенным премии, присваивается звание "Лауреат Государственной молодежной премии "Дарын", вручаются диплом, нагрудный знак и денежное вознаграждение. Премии вручаются в торжественной обстановке, церемония награждения приурочивается ко Дню Республики.

После чего уполномоченный орган в срок не позднее 30 октября соответствующего года перечисляет денежное вознаграждение на банковский счет лауреата премии.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 3 мая.