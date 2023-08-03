В Казахстане изменят правила присуждения молодежной госпремии "Дарын"
В частности, в номинации государственной молодежной премии "Дарын" добавлены "Креативные инициативы".
Теперь премия будет присуждать по следующим номинациям:
1. Литература;
2. Наука;
3. Дизайн и изобразительное искусство;
4. Журналистика;
5. Классическая музыка;
6. Креативные инициативы
7. Спорт;
8. Театр и кино;
9. Эстрада;
10. Народное творчество.
Ранее в списке фигурировала "Общественная деятельность".
Также говорится, что на первом этапе в целях всестороннего рассмотрения создаются шесть секций из числа членов Комиссии по направлениям: "Эстрада, классическая музыка, народное творчество", "Литература, театр и кино", "Журналистика и креативные инициативы", "Спорт", "Дизайн и изобразительное искусство", "Наука".
Как посяняется, креатитв крайне востребован среди молодежи и поэтому важно расширять системную сетевую поддержку инициатив в регионах, проводить различные программы по выявлению и поощрению локальных проектов, помогать лучшим из них в реализации и достижения социальных эффектов.
Сроки присуждения премии
Кроме того, меняются сроки присуждения госпремии. Так, уполномоченный орган на основании решения Комиссии принимает приказ о присуждении премии до 10 декабря года (ранее до 15 октября).
Предусматривается, что приказ о присуждении премии публикуется в средствах массовой информации и на интернет-ресурсе уполномоченного органа ко Дню Независимости (16 декабря). Ранее он издавался ко Дню Республики (25 октября).
Премии вручаются в торжественной обстановке во время церемонии, приуроченной ко Дню Независимости.
Уполномоченный орган перечисляет денежное вознаграждение на банковский счет лауреата премии в срок не позднее 20 декабря соответствующего года.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 17 августа.
Ранее мы рассказывали, кто и на каких условиях может получить молодежную премию "Дарын".
В 2022 году размер премии составлял 600 тысяч тенге.