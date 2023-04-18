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Доллар подорожал на торгах 18 апреля

тенге Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 451 тенге, поднявшись на 2,35 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня вырос и составил 65,40 тенге (+0,31) в 12:00 по времени Алматы.

Курс евро установлен Нацбанком – 492,31 тенге, рубля – 5,52 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 451-454 тенге, евро – по 494-500 тенге, российские рубли – по 5,4-5,7 тенге.

18 апреля мировые цены на нефть слабо растут. Цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 0,13%, до 84,88 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 0,15%, до 80,95 доллара.

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