Конвой посольства США обстреляли в Судане

Госсекретарь США Энтони Блинкен позвонил лидеру военизированных сил быстрой поддержки и начальнику армии Судана и предупредил их, что любая опасность, угрожающая американским дипломатам, неприемлема, сообщает Zakon.kz.

Конвой посольства США в Судане обстреляли в результате "безрассудного и безответственного инцидента". С таким заявлением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает Sky News.



После инцидента, произошедшего 17 апреля, Энтони Блинкен позвонил лидеру "Сил быстрой поддержки" (RSF) генералу Мохамеду Хамдану Дагало и начальнику армии Судана генералу Абделю Фаттаху аль-Бурхану, чтобы предупредить их, что любая опасность, угрожающая американским дипломатам, неприемлема.

Блинкен добавил, что люди в дипломатическом конвое находятся в безопасности.

Боевых действия в Судане начались между армией и военизированной группировкой под названием "Силы быстрой поддержки".

В результате боевых действий погибли по меньшей мере 185 человек и более 1800 получили ранения, так как обе стороны использовали авиаудары и артиллерию.

Столкновения продолжаются, несмотря на многочисленные призывы США и других стран прекратить боевые действия, а также усилия Египта и ОАЭ добиться от сторон соглашения о прекращении огня.



Напряженность в отношениях между главой армии генералом аль-Бурханом и начальником РСБ генералом Дагало нарастала. Их борьба за контроль над ситуацией сорвала переход к гражданскому правлению и вызвала опасения развития более широкого конфликта.