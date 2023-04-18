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Табун лошадей могут выиграть казахстанцы

Табун лошадей могут выиграть казахстанцы Фото: Parimatch
Международная беттинг-компания Parimatch запускает масштабную акцию с призовым фондом в 500 000 000 тенге. Каждую неделю участвующих ждут розыгрыши ценных призов, включая необычный сюрприз – табун лошадей! Узнайте, как принять участие и выиграть свой.

С 17 апреля по 11 июня включительно казахстанцы старше 21 года могут принять участие в розыгрыше "лошадиных сил" с многомиллионными призами, включая наличные на 8 000 000 тенге, новейшую технику Apple и Samsung, игровые консоли Playstation 5 и бонусы на сумму 2 000 000 тенге еженедельно.

На протяжении 8 турниров пользователям Parimatch будут доступны увлекательные квесты на различные виды спорта. Выполнение заданий вознаграждается сундуками с бонусами и баллами для повышения в рейтинге. По итогам каждого турнира игроки, набравшие минимальное количество баллов и выше, автоматически участвуют в розыгрыше призов.

А если подробнее:

  • Зарегистрируйтесь на сайте Parimatch.
  • Создайте своего героя в разделе PM Hero.
  • Выполняйте ежедневные квесты на топ-события.
  • Получайте сундуки с бонусами и баллами.
  • Поднимайтесь в рейтинге и выигрывайте призы!

Победители выбираются случайным образом в прямом эфире на Youtube-канале Parimatch Kazakhstan. Более того, первые 1000 участников рейтинга получают дополнительные гарантированные призы в соответствии с занятыми местами.

Первый розыгрыш состоится 24 апреля в 17:00 (по времени Астаны). Успейте принять участие и выиграть первый табун лошадей!

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Динара Халдарова
Казахстан
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