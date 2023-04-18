Ян Непомнящий вновь вышел вперед в матче за шахматную корону

Российский шахматист Ян Непомнящий обыграл китайца Дин Лижэня в седьмой партии матча за титул чемпиона мира по шахматам, который проходит в Астане, сообщает Zakon.kz.

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Это пятая результативная партия в матче. Россиянин играл белыми фигурами. Партия завершилась на 37-м ходу.

В какой-то момент Непомнящий оказался в сложной ситуации, но быстро собрался и заиграл уверенно, загнав соперника в цейтнот. Дин Лижэнь запаниковал, допустил грубую ошибку и в эндшпиле Непомнящий просто разгромил его.

Проходящий в Астане матч исключительно результативен. Сыграна ровно половина из 14 партий, и лишь дважды соперники разошлись миром.

Сейчас счет 4:3 в пользу Яна Непомнящего.