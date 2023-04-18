Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Ян Непомнящий вновь вышел вперед в матче за шахматную корону

Вновь вышел вперед в матче за шахматную корону Фото: kazchess.kz
Российский шахматист Ян Непомнящий обыграл китайца Дин Лижэня в седьмой партии матча за титул чемпиона мира по шахматам, который проходит в Астане, сообщает Zakon.kz.

Olimpbet ценит своих клиентов и поддерживает отечественный футбол. Ставьте на казахстанские матчи и выигрывайте! Автомобили, денежные призы, премиальная техника – в новой щедрой акции от Olimpbet "Гонка за Camry".

Это пятая результативная партия в матче. Россиянин играл белыми фигурами. Партия завершилась на 37-м ходу.

В какой-то момент Непомнящий оказался в сложной ситуации, но быстро собрался и заиграл уверенно, загнав соперника в цейтнот. Дин Лижэнь запаниковал, допустил грубую ошибку и в эндшпиле Непомнящий просто разгромил его.

Проходящий в Астане матч исключительно результативен. Сыграна ровно половина из 14 партий, и лишь дважды соперники разошлись миром.

Сейчас счет 4:3 в пользу Яна Непомнящего.

Читайте также

Экс-бойцу UFC предъявлено обвинение в краже более 200 тысяч долларов

Футболист Мохамед Салах стал единоличным лидером АПЛ по голам левой ногой

Тренерский штаб Фирузы Шариповой усилился чемпионом мира по боксу из России

Константин Вноровский
Астана
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Священник рассказал, почему вел службу на казахском языке
Священник рассказал, почему вел службу на казахском языке
Правила назначения базовой пенсии и по возрасту
Как в Казахстане будут назначать базовую пенсию и по возрасту
штормовое предупреждение
Заморозки, метель и туман ожидаются в 11 областях Казахстана во вторник
Блогер задержан с наркотиками в одном из ночных клубов Алматы
Блогера задержали с наркотиками в одном из ночных клубов Алматы
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления