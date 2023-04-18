Пять автобусов временно изменят свои маршруты в столице
Фото: Zakon.kz
Пять автобусов в городе Астана временно изменят маршрут в связи с дорожно-ремонтными работами, сообщает Zakon.kz.
Об этом пишет City Transportation Systems в Instagram.
До приведения дорожного покрытия в соответствующее состояние для проезда, временно изменены схемы движения маршрутов №3, 20, 41, 40, 73.
С измененной схемой можно ознакомиться на картинке.
Гостей и жителей столицы просят заранее планировать свой маршрут.
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