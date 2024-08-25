Маршруты семи автобусов временно изменили в Астане из-за дорожных ремонтов, сообщает Zakon.kz.

Маршруты временно изменили для автобусов: № 17, 44, 56, 61. Теперь их движение будет проходить по схемам, которые указаны на изображениях.

Фото: акимат Астаны Маршрут автобуса №56

Фото: акимат Астаны. Маршрут автобуса №61

Фото: акимат Астаны. Маршрут автобуса № 17

Фото: акимат Астаны. Маршрут автобуса №44

Также маршруты поменяли для автобусов под номерами 47, 54 и 43.

В городском центре мониторинга и оперативного реагирования жителей и гостей столицы просят быть внимательными и планировать свой маршрут заранее. Автобусы вернутся к привычным маршрутам после завершения ремонтных работ на дорогах.

Ранее сообщалось, какие дороги закрыты до конца августа в Алматы.