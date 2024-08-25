Маршруты семи автобусов временно изменили в Астане
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Маршруты семи автобусов временно изменили в Астане из-за дорожных ремонтов, сообщает Zakon.kz.
Маршруты временно изменили для автобусов: № 17, 44, 56, 61. Теперь их движение будет проходить по схемам, которые указаны на изображениях.
Фото: акимат Астаны Маршрут автобуса №56
Фото: акимат Астаны. Маршрут автобуса №61
Фото: акимат Астаны. Маршрут автобуса № 17
Фото: акимат Астаны. Маршрут автобуса №44
Также маршруты поменяли для автобусов под номерами 47, 54 и 43.
В городском центре мониторинга и оперативного реагирования жителей и гостей столицы просят быть внимательными и планировать свой маршрут заранее. Автобусы вернутся к привычным маршрутам после завершения ремонтных работ на дорогах.
Ранее сообщалось, какие дороги закрыты до конца августа в Алматы.
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