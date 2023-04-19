Теннисист Денис Евсеев победно вышел во второй круг турнира в Мексике

Денис Евсеев выиграл матч первого круга на хардовом турнире в мексиканском Морелосе у японца Наоки Накагава, сообщает Zakon.kz

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По информации Sports.kz наш спортсмен одержал победу в трех сетах с общим счетом 6:7, 6:4, 6:2. Матч продлился два часа и 15 минут.

Во время игры Евсеев исполнил пять подач навылет и совершил три двойные ошибки. Также казахстанец выиграл врсемь очков и четыре гейма подряд.

Отметим, что казахстанец на данный момент располагается на 290-й строчке мирового рейтинга ATP, а спортсмен из Японии занимает 443-ю позицию.