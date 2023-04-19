Совещание по вопросам развития страны с участием Токаева – текстовая трансляция

Сегодня, 19 апреля 2023 года, под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева проходит совещание по вопросам социально-экономического развития страны, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев:

"Недавно состоялись выборы депутатов Мажилиса и маслихатов. Правительство было сформировано. Таким образом, можно сказать, что первый этап масштабных политических изменений завершился. Мы установили баланс сил. Сейчас нам необходимо перестроить социально-экономические отношения в нашей стране. Общественность возлагает большие надежды на эти реформы. Поэтому мы должны сосредоточиться на конкретных мероприятиях.

Открывая заседание парламента, я указал на ряд вопросов, которые должны быть решены с законодательной точки зрения. Сегодня нам необходимо определить цели и задачи в социально-экономической сфере. На его основе будет работать правительство и акимы всех уровней. В заседании принимают участие представители маслихатов.

Это также является признаком реальных политических изменений. Необходима эффективная коммуникация между исполнительной и представительной властью. При необходимости они должны дополнять и поддерживать друг друга. Все это позволяет эффективно реализовывать государственную политику. Это также открывает путь к принятию решений с учетом интересов страны".

После вступительной части президента выступил премьер-министр Алихан Смаилов:

"Рост экономики Казахстана в первом квартале 2023 года составил 4,9%. На сегодняшний день национальная экономика адаптировалась к неблагоприятным внешним условиям и вышла на путь стабильного роста.

Несмотря на сложную внешнюю ситуацию, в 2022 году реальный рост экономики составил 3,2%. В страну привлечено $28 млрд прямых иностранных инвестиций, обеспечен 18%-ный рост. Реальный объем инвестиций в основной капитал увеличился на 8%. Внешнеторговый оборот вырос на 32% и составил $134 млрд.

Количество работающих субъектов малого и среднего предпринимательства увеличилось на 27% до более 1,8 млн единиц. Общая численность занятых в этом секторе людей выросла на 13% и достигла 3,9 млн человек. В результате доля МСБ в экономике составила уже 36% (33,5% годом ранее).

Принятые в текущем году меры позволили обеспечить стабильное развитие экономики. Так, в январе-марте реальный рост ВВП составил 4,9%.

Положительная динамика формируется по всем основным направлениям: в строительстве зафиксирован рост на 16%; в торговле – на 12%; в транспортной сфере – на 8%; в обрабатывающей промышленности – на 5,4%.

За три месяца инвестиции в основной капитал увеличились на 16%, а доходы государственного бюджета – на 24%. В свою очередь, это позволило при уточнении республиканского бюджета на текущий год выделить дополнительно 2,2 трлн тенге на социальные выплаты, развитие здравоохранения, образования, реального сектора экономики и инфраструктуры.

Международные резервы Казахстана составили $94 млрд. В частности, активы Нацфонда выросли с начала прошлого года на $3 млрд и достигли $58 млрд. Международные рейтинговые агентства подтвердили инвестиционный рейтинг Казахстана, а агентство Standard&Poor's в марте текущего года улучшило свой прогноз касательно нашей экономики.

Вместе с тем обострение санкционной политики в мире, разрыв логистических цепочек, рост инфляции и цен на продукты питания продолжают оказывать большое влияние на замедление мировой экономики. В частности, Международный валютный фонд повысил прогноз мировой инфляции до 7% в 2023 году, а прогноз роста мировой экономики снизился до 2,8%".

В мероприятии принимают участие премьер-министр, спикеры обеих палат Парламента, руководители государственных органов, подотчетных президенту, члены правительства, акимы городов Астаны, Алматы, Шымкента, областей и районов, руководители парламентских фракций и комитетов Сената и Мажилиса, председатели областных и районных маслихатов.

Аналогичное совещание по вопросам социально-экономической ситуации в Казахстане Касым-Жомарт Токаев проводил 5 января 2022 года. Тогда премьер-министр Аскар Мамин подал прошение об отставке. Она была принята главой государства. В завершение Касым-Жомарт Токаев дал ряд дополнительных поручений по стабилизации социально-экономической ситуации.