Сейсмотренировка пройдет в Алматы

В Алматы 20 апреля 2023 года в 11:00 пройдет плановая общегородская сейсмотренировка. ДЧС города просит жителей и гостей мегаполиса отнестись с пониманием и соблюдать спокойствие, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в городском ДЧС, основной целью сейсмотренировки является повышение уровня подготовки населения города к действиям в экстремальных ситуациях, чтобы жители заранее определили маршруты эвакуации, безопасные места, подготовили тревожные чемоданчики.

Безопасными местами являются открытые площадки подальше от линий электропередач и зданий.

К общегородской сейсмотренировке готовятся заблаговременно. К примеру, уже началось оповещение по теле- и радиоканалам. Алматинцам будут доносить информацию о тренировочной эвакуации, даны рекомендации.

"В день сейсмотренировки будет задействована городская система оповещения путем запуска сиренно-речевых установок, перехвата теле-, радиоканалов, а также будет рассылка push-уведомлений через мобильное приложение Дармен". Пресс-служба ДЧС Алматы

Сейсмотренировки в организациях южной столицы проводятся ежеквартально. За первый квартал уже проведено свыше 2,8 тыс.

"По прогнозам прогнозной комиссии Института сейсмологии, до конца года землетрясения силой 7 и более баллов в городе не ожидаются. Поэтому проводимая городская сейсмотренировка не связана с каким-либо ожиданием землетрясения". Пресс-служба ДЧС Алматы

Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

Алматы расположен в 9-10-балльной сейсмической зоне. Ежегодно в городе происходят до 200 слабых, неощутимых землетрясений. При этом землетрясения силой от 2 до 4 баллов являются для Алматы фоновым режимом.