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Алматинцев предупредили об общегородской сейсмотренировке

Алматы Фото: Zakon.kz
11 сентября в 10:00 в городе Алматы будет проводиться общегородская сейсмотренировка, сообщает Zakon.kz.

Пресс-служба акимата города рекомендует до начала сейсмотренировки подготовить тревожный чемоданчик, заранее определить маршрут эвакуации в безопасное место.

"Безопасным местом является открытая площадка, расположенная подальше от линий электропередач, деревьев и зданий. Во время сейсмотренировки, услышав сигнал "Внимание всем!", сохраняйте спокойствие, эвакуируйтесь из здания. Просим всех принять активное участие в сейсмотренировке, повышайте культуру безопасности!" Пресс-служба акимата г. Алматы

Ранее сейсмотренировка проводилась в Алматы 20 апреля.

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