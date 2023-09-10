Алматинцев предупредили об общегородской сейсмотренировке
Фото: Zakon.kz
11 сентября в 10:00 в городе Алматы будет проводиться общегородская сейсмотренировка, сообщает Zakon.kz.
Пресс-служба акимата города рекомендует до начала сейсмотренировки подготовить тревожный чемоданчик, заранее определить маршрут эвакуации в безопасное место.
"Безопасным местом является открытая площадка, расположенная подальше от линий электропередач, деревьев и зданий. Во время сейсмотренировки, услышав сигнал "Внимание всем!", сохраняйте спокойствие, эвакуируйтесь из здания. Просим всех принять активное участие в сейсмотренировке, повышайте культуру безопасности!" Пресс-служба акимата г. Алматы
Ранее сейсмотренировка проводилась в Алматы 20 апреля.
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