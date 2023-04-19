Казахстанские боксеры получат по 200 тысяч долларов за "золото" ЧМ-2023 в Ташкенте

С 1 по 14 мая в Узбекистане пройдет мировое первенство по боксу среди мужчин. И впервые за всю историю любительского бокса победители этих состязаний получат рекордные призовые суммы. Так, за первое место участнику вручат чек размером в 200 тысяч долларов, сообщает Zakon.kz.

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Общий призовой фонд ЧМ-2023 по боксу, установленный Международной боксерской ассоциацией (IBA), составил 5,2 миллиона долларов. Чемпионы получат по 200 000 долларов (89 760 000 тенге), серебряные призеры – 100 000 долларов (44 880 000 тенге), а за "бронзу" – 50 000 долларов (22 440 000 тенге).

На нынешний турнир в Ташкент приедут семь действующих чемпионов мира, среди которых казахстанец Сакен Бибосынов, Софиан Омиха (Франция), Томоя Цубои и Севонретс Окадзава (оба Япония), Лорен Альфонсо (Азербайджан), Йоэнлис Эрнандес Мартинес и Хулио Ла Круз (оба Куба).

Фото: Instagram/boxingkazakhstan

На титулы чемпионов мира также претендуют многие призеры различных международных соревнований, включая нескольких боксеров, которые отметились уже на молодежном уровне.



Мужская сборная Казахстана по боксу ведет свою подготовку к мировому первенству в эти дни в Туркестанской области.

В Шымкенте наши боксеры проведут совместные сборы с некоторыми соперниками из других государств. Состав сборной Казахстана для участия в этих соревнованиях будет известен непосредственно перед чемпионатом мира, после завершения УТС.



