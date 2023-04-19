Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Рост экономики Казахстана в первом квартале 2023 года составил 4,9%

Казахстан экономика рост Фото: pexels
Рост экономики Казахстана в первом квартале 2023 года составил 4,9%. Об этом на расширенном заседании правительства с участием президента 19 апреля доложил премьер-министр Алихан Смаилов, сообщает Zakon.kz.

По его словам, на сегодня национальная экономика адаптировалась к неблагоприятным внешним условиям и вышла на путь стабильного роста.

"Рост экономики Казахстана в первом квартале 2023 года составил 4,9%. Вместе с тем обострение санкционной политики в мире, разрыв логистических цепочек, рост инфляции и цен на продукты питания продолжают оказывать большое влияние на замедление мировой экономики. В частности, Международный валютный фонд повысил прогноз мировой инфляции до 7% в 2023 году, а прогноз роста мировой экономики снизился до 2,8%".Алихан Смаилов

Премьер-министр добавил, что, несмотря на сложную внешнюю ситуацию, в 2022 году реальный рост казахстанской экономики составил 3,2%. В страну привлечено 28 млрд долларов прямых иностранных инвестиций. 

19 апреля 2023 года под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева проходит совещание по вопросам социально-экономического развития страны. Текстовую трансляцию можно прочитать здесь.

Читайте также

Токаев поручил правительству пересмотреть налоговую политику

Президент предложил закрепить сотрудников прокуратуры за инвестпроектами

В Казахстане отсутствует современная инфраструктура для хранения сельхозпродукции

Жадра Жулмухаметова
Правительство РК Смаилов Алихан Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Священник рассказал, почему вел службу на казахском языке
Священник рассказал, почему вел службу на казахском языке
Правила назначения базовой пенсии и по возрасту
Как в Казахстане будут назначать базовую пенсию и по возрасту
как назначаются пособия лицам с инвалидностью
Как назначаются пособия для лиц с инвалидностью и их опекунам
За крупную взятку задержаны высокопоставленные сотрудники акимата в Шымкенте
За крупную взятку задержаны высокопоставленные сотрудники акимата в Шымкенте
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления