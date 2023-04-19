Рост экономики Казахстана в первом квартале 2023 года составил 4,9%. Об этом на расширенном заседании правительства с участием президента 19 апреля доложил премьер-министр Алихан Смаилов, сообщает Zakon.kz.

По его словам, на сегодня национальная экономика адаптировалась к неблагоприятным внешним условиям и вышла на путь стабильного роста.

"Рост экономики Казахстана в первом квартале 2023 года составил 4,9%. Вместе с тем обострение санкционной политики в мире, разрыв логистических цепочек, рост инфляции и цен на продукты питания продолжают оказывать большое влияние на замедление мировой экономики. В частности, Международный валютный фонд повысил прогноз мировой инфляции до 7% в 2023 году, а прогноз роста мировой экономики снизился до 2,8%". Алихан Смаилов

Премьер-министр добавил, что, несмотря на сложную внешнюю ситуацию, в 2022 году реальный рост казахстанской экономики составил 3,2%. В страну привлечено 28 млрд долларов прямых иностранных инвестиций.

19 апреля 2023 года под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева проходит совещание по вопросам социально-экономического развития страны. Текстовую трансляцию можно прочитать здесь.

