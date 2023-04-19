В Казахстане будут проводить агрегацию персональных медицинских данных

Приказом Минздрава внесены дополнения в "Правила осуществления сбора, обработки, хранения, защиты и предоставления персональных медицинских данных субъектами цифрового здравоохранения", сообщает Zakon.kz.

Правила дополнены понятием "агрегатор персональных медицинских данных" – оператор персональных данных, осуществляющий сбор, обработку, хранение, защиту и предоставление персональных медицинских данных в соответствии с правилами, утвержденными уполномоченным органом.

Агрегация медицинских данных (иными словами — объединение, сведение воедино в одну базу данных) нужна для статистического наблюдения в области здравоохранения. Министерство здравоохранения определит агрегатора в лице подведомственной организации, которая осуществляет совершенствование медицинской статистики.

Помимо этого, поправками регламентирован порядок агрегации используемых персональных медицинских данных в обезличенном виде.

Так, для проведения статистического наблюдения осуществляется обезличивание персональных данных согласно пункту 9 статьи 61 Кодекса.

Агрегацию персональных медицинских данных в целях формирования сводной статистической информации, проведение контроля достоверности и качества представляемой информации при включении в базу данных статистических показателей, включая идентификацию и расшифровку единиц значений форм статистического наблюдения осуществляет агрегатор для оказания соответствующих информационно-коммуникационных услуг.

Порядок осуществления статистического наблюдения в области здравоохранения, формы статистического учета и отчетности в области здравоохранения, порядок их ведения, заполнения и сроки представления устанавливаются приказом МЗ РК "Об утверждении правил осуществления статистического наблюдения в области здравоохранения, формы статистического учета и отчетности в области здравоохранения, порядка их ведения, заполнения и сроков представления".

Дополнения в Правила внесены Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 марта 2023 года. Вводятся в действие 29 апреля 2023 года.