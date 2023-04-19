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Современную больницу на 250 мест построят в одном из районов Акмолинской области

Современную больницу на 250 мест построят в одном из районов Акмолинской области Фото: akorda.kz
В прошлом году в Целиноградском районе сдано в эксплуатацию четыре объекта здравоохранения в селах Караоткель, Софиевка и Коянды, отремонтирован медпункт в селе Приречное. Об этом рассказали в акимате района.

Стало известно, что планируется строительство многопрофильной стационарной больницы на 250 койко-мест. В общем до 2025 года будут построены новые амбулаторно-поликлинические организации в 16 населенных пунктах района. По мнению администрации района, это существенно облегчит доступ к медуслугам населения из отдаленных сел. Жители района рады модернизации в сфере здравоохранения и появлению новых объектов.

"Мы очень рады, что у нас будет своя новая и современная больница. Район у нас большой, все обслуживаются в районном центре. Благодаря мощной поддержке государства наш район развивается, строятся больницы, социальные объекты и спортивные сооружения".Житель села Акмол Рауан Мажитов

При поддержке государства за счет бюджетных средств идет развитие инфраструктуры района. На сегодняшний день уже отремонтированы 352 км сетей водоснабжения, в прошлом году реализованы девять проектов. В селе Акмол завершен проект по реконструкции теплосетей протяженностью 14,5 км.

Сфера жилищного строительства также не стоит на месте. Как сообщили в акимате, в ближайшее время планируется ввод 162 кв. м, а это 45-квартирный арендный дом и десять 30-квартирных кредитных. Сфера здравоохранения на особом контроле. В районном центре – селе Акмол – открылся физкультурно-оздоровительный комплекс, в селе Кабанбай батыра – инклюзивный фитнес-центр.

"Занимаемся спортом в новом ФОКе, играем в теннис, проводим время активно и с пользой для здоровья. Детям прививаем любовь к спорту, всей семьей занимаемся. Благодарим руководство района и области за такую возможность".Житель районного центра Акмол Арман Ахметов

В сфере образования также есть положительные изменения – за четыре года построено восемь школ, из них три – в 2022 году в селах Тонкерис, Арайлы и Раздольное. Каждая школа может принять по 490 учеников. Также в восьми селах планируется построить девять школ, в том числе в селах Отемис, Арайлы и Нуресиль. Завершено строительство детского сада на 280 мест в селе Коянды, продолжается работа по строительству детского сада в селе Караоткель.

Автор: Алма Байгужина

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