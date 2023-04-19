Цифровые майнинговые пулы обязали проходить аккредитацию

Министерство цифрового развития утвердило "Правила аккредитации цифровых майнинговых пулов", сообщает Zakon.kz.

В правилах определено, что цифровой майнинговый пул – юридическое лицо, аккредитованное в соответствии с настоящими Правилами, предоставляющее услугу объединения мощностей аппаратно-программного комплекса для цифрового майнинга цифровых майнеров, осуществляющее распределение между цифровыми майнерами цифровых активов, полученных в результате их совместной деятельности.

Аккредитация цифрового майнингового пула является процедурой, в результате которой цифровой майнинговый пул приобретает официальное признание соответствия его деятельности требованиям, установленным законодательством РК.

Обязательными условиями для аккредитации цифрового майнингового пула являются:

физическое местонахождение аппаратно-программного комплекса цифрового майнингового пула на территории РК; наличие акта с положительным результатом испытаний на соответствие требованиям информационной безопасности; наличие не менее одного резервного аппаратно-программного комплекса, находящегося в ином населенном пункте РК (столице, городе республиканского значения, городе областного значения, городе районного значения); обеспечение каждого из аппаратно-программного комплекса цифрового майнингового пула (основной и резервный) двумя выделенными каналами связи от разных поставщиков (провайдеров) услуг связи; наличие в информационной системе цифрового майнингового пула службы технической поддержки и обращения клиентов в круглосуточном режиме; наличие пользовательского интерфейса на государственном, русском и английском языках информационной системы цифрового майнингового пула; интеграция с государственным сервисом.

Цифровой майнинговый пул аккредитуется сроком на один год за счет собственных средств.

Получение свидетельства об аккредитации

Для получения свидетельства об аккредитации цифровых майнинговых пулов для осуществления деятельности по объединению вычислительных мощностей оборудований в уполномоченный орган нужно представить ряд документов:

заявление об аккредитации через информационную систему "Государственная база данных "Е-лицензирование" (портал); документ, подтверждающий физическое местонахождение аппаратно-программного комплекса цифрового майнингового пула на территории РК; акт с положительным результатом испытаний на соответствие требованиям информационной безопасности аппаратно-программного комплекса юридического лица, подлежащего аккредитации в качестве цифрового майнингового пула; документ, подтверждающий наличие не менее одного резервного аппаратно-программного комплекса, находящегося в ином населенном пункте РК (столице, городе республиканского значения, городе областного значения, городе районного значения); документ, подтверждающий обеспечение каждого из аппаратно-программного комплекса цифрового майнингового пула (основной и резервный) двумя выделенными каналами связи от разных поставщиков (провайдеров) услуг связи; документ, подтверждающий наличие в информационной системе цифрового майнингового пула службы технической поддержки; документ, подтверждающий наличие пользовательского интерфейса на государственном, русском и английском языках информационной системы цифрового майнингового пула.

Сведения документов о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, об аккредитации цифрового майнингового пула уполномоченный орган получает из соответствующих государственных информационных систем через шлюз "электронного правительства".

По результатам рассмотрения заявления уполномоченный орган в течение двух рабочих дней уведомляет об аккредитации либо отказе в аккредитации цифрового майнингового пула.

Свидетельство об аккредитации выдается в электронном виде.

Если меняется название или юридический адрес юридического лица, то через портал нужно подать заявление для переоформления свидетельства об аккредитации.

Правила аккредитации утверждены Приказом министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК от 11 апреля 2023 года № 142/НҚ.