Токаев о закредитованности населения: Люди пытаются выжить во времена инфляции

Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам социально-экономического развития страны заявил, что люди чаще стали брать потребительские кредиты для покрытия текущих расходов в условиях роста цен. Президент указал на политические и социальные риски такого положения, сообщает Zakon.kz.

Глава государства сообщил, что по мере роста инфляции реальные доходы людей обесцениваются.

"Есть предел увеличению доходов населения через социальные выплаты. Кажется, мы достигли этого предела. Кроме того, увеличивается объем потребительских кредитов. Это результат того, что люди пытаются выжить во времена инфляции. Но социальные и политические последствия такой ситуации могут быть очень серьезными. Даже сами банки могут быть в опасности", – заявил президент.

По его словам, кредиты следует давать в первую очередь прибыльным предприятиям и поддерживать прибыльные проекты, так как они могут дать рабочие места с высокой оплатой труда, и появится возможность увеличить доходы граждан.

В этой ситуации, отметил Токаев, возрастает также желание людей заниматься предпринимательством.

"Критически важно вовлечь отечественные банки в работу по созданию благоприятных условий для бизнеса и инвестиций. Необходимо расширить возможности банковского сектора по кредитованию крупных инвестиционных и инфраструктурных проектов. Соответствующее поручение мною дано в рамках Указа о мерах по расширению кредитования экономики. Вместе с тем за бортом доступного банковского кредитования остается малый и средний бизнес. При этом мы знаем, что у банков деньги есть, и они готовы финансировать прозрачно работающих предпринимателей", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

В этой связи он указал на необходимость, помимо перенастройки работы самих банков, усилить цифровизацию денежных потоков и интеграцию информационных систем банков и органов госдоходов. Это, по мнению президента, позволит укрепить доверие банков к бизнесу, особенно малому и среднему.







19 апреля 2023 года под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева проходит совещание по вопросам социально-экономического развития страны.