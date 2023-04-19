Токаев о бродячих собаках: Мы можем потерять контроль над ситуацией
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Выступая 19 апреля 2023 года на совещании по вопросам социально-экономического развития страны, глава государства Касым-Жомарт Токаев высказался о бродячих собаках, сообщает Zakon.kz.
Президент отметил, что к нему "постоянно обращаются из всех областей с жалобами о бродячих собаках, которыми никто из представителей власти не занимается, ссылаясь на соответствующий закон".
"Но, идя по такому пути, мы можем потерять контроль над ситуацией. Да, мы должны бережно относиться к животным, но их агрессии к людям, особенно в отношении детей, допускать нельзя".Касым-Жомарт Токаев
Между тем, как отметил глава государства, количество жертв нападения бродячих собак увеличивается.
"Это недопустимо. Принимайте меры".Касым-Жомарт Токаев
В Астане под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева прошло совещание по вопросам социально-экономического развития страны.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ