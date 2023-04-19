Токаев о бродячих собаках: Мы можем потерять контроль над ситуацией

Выступая 19 апреля 2023 года на совещании по вопросам социально-экономического развития страны, глава государства Касым-Жомарт Токаев высказался о бродячих собаках, сообщает Zakon.kz.

Президент отметил, что к нему "постоянно обращаются из всех областей с жалобами о бродячих собаках, которыми никто из представителей власти не занимается, ссылаясь на соответствующий закон".

"Но, идя по такому пути, мы можем потерять контроль над ситуацией. Да, мы должны бережно относиться к животным, но их агрессии к людям, особенно в отношении детей, допускать нельзя". Касым-Жомарт Токаев

Между тем, как отметил глава государства, количество жертв нападения бродячих собак увеличивается.

"Это недопустимо. Принимайте меры". Касым-Жомарт Токаев

В Астане под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева прошло совещание по вопросам социально-экономического развития страны.