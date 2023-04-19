Система оценки знаний в казахстанских школах может измениться

На совещании по социально-экономическому развитию страны глава государства Касым-Жомарт Токаев 19 апреля указал на большую разницу между отметками в школе и показателями ЕНТ, сообщает корреспондент zakon.kz.

По мнению президента, надо продумать, как объективно оценивать полученные знания в школе.

"В то же время нет смысла создавать новые ведомства или центры тестирования, сертификации и прочее. Через это мы проходили. Это тоже источник коррупционных рисков. Поэтому правительство должно дать свои рекомендации на этот счет". Касым-Жомарт Токаев

Он отметил, что сегодня главным ключом к развитию является образование.

"Мы должны воспитывать творческое поколение, максимально склонное к вызовам времени. Согласно международному исследованию PISA, за последние 10 лет наша страна не поднялась с пятидесятых по шестидесятые места среди 80 стран по качеству среднего образования". Касым-Жомарт Токаев

Глава государства считает, что одной из проблем является односторонняя оценка знаний детей. По его словам, в стране акцент делается не на качестве образования, а на высоком показателе. Оценки, полученные учащимися на ЕНТ, и оценки в школе, различаются. Разница может составлять 30% и более.

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