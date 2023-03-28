Советы перед ЕНТ: как родителям не сломать ребенка

Четвертая четверть – самая нервная пора для школьников-выпускников: скоро ЕНТ, которое решит судьбу их дальнейшего обучения. Не меньше детей волнуются и их родители, сообщает Zakon.kz.

Порой волнение переходит в откровенный прессинг подростка, а это точно не идет на пользу будущим результатам.

Как избежать стрессовых ситуаций

Как отмечает психолог Вахтанг Джапаридзе, у многих детей в выпускной период наблюдается предистерическое состояние, потому как на их собственное тревожное ожидание накладывается давление со стороны родителей. Подросток начинает считать, что если он не сдаст экзамен или тест, то жизнь буквально оборвется. Очевидно, подчеркивает психолог, в таком стрессовом положении ухудшается способность мыслить и решать задачи.

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Напротив, для достижения успеха школьнику нужно войти в ресурсное состояние, когда память, мышление, воображение, анализ и синтез работают максимально эффективно. Что для этого нужно сделать родителям? Джапаридзе дает несколько простых советов:



Почаще беседуйте с детьми и напоминайте об их прошлых успехах в учебе, спорте, искусстве либо житейских делах: "Ты же сильный! А помнишь, как ты сделал это и это?". Это помогает выпускникам прийти к убеждению, что раз получалось раньше, то получится и сейчас. Внушается дееспособность и уверенность в своих силах. В противовес нотациям и угрозам демонстрируйте любовь и поддержку, веру в успех ребенка. Выясните, что выпускнику нужно для дополнительной мотивации, будь то вдохновение, доброе напутствие или какое-либо вознаграждение. При этом напоминайте, что условием любого успеха являются дисциплина, упорный труд и тщательная подготовка.

Тогда, подчеркнул Джапаридзе, школьник сумеет достичь расслабленного, но одновременно сконцентрированного состояния, которое способствует преодолению сложного и важного жизненного периода.

Семейные ритуалы дают спокойствие

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Советы коллеги дополнила Виктория Левина, приходской психолог Воскресенского собора в Алматы:



Чтобы снять нервное напряжение, родителям в первую очередь следует тщательно ознакомиться с порядком и нормами проведения ЕНТ. С осознанием правил, прав и обязанностей будущее событие становится менее туманным и более понятным. Можно написать на бумаге все тревожащие вопросы. Затем определиться, на какие моменты вы можете повлиять. Например, нанять репетитора, если по какому-то предмету ребенок отстает. Крайне важны поддержка, спокойствие и личная уверенность. Если ребенок учился в среднем хорошо, то он наверняка сдаст ЕНТ нормально. Следовательно, нужно транслировать уверенность и на выпускника, и на себя. Не пугайте ребенка тестированием – так у него может выработаться реальный страх перед ЕНТ. Напротив, говорите, что ничего страшного в тестах нет, главное – систематически готовиться к ним.

Что касается вопроса неоправданных ожиданий, то Левина напоминает: как бы это трудно ни было, но задача родителей не заключается в реализации амбиций через детей. Кроме того, на результаты оценки знаний влияет множество факторов, об этом следует помнить.

"Главное – выражать поддержку. Возможно, в виде какого-то семейного ритуала – например, совместной утренней гимнастики. Для верующих это будет, конечно, совместная молитва. Такие вещи позволяют создавать атмосферу покоя", – сказала психолог.

Также Левина подчеркнула, что ажиотажное состояние в семье перед ЕНТ способно ухудшить мыслительные способности и память даже упорно готовившегося ребенка. Избежать негативных явлений позволят дыхательные практики, прогулки на свежем воздухе и правильный режим сна.

Проблема выбора

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По мнению известного эксперта в сфере образования Майраш Тайкеновой, еще одна проблема кроется в архаичных убеждениях родителей касательно престижности той или иной специальности. Однако, подчеркивает она, рынок труда стремительно меняется, появляются новые специальности, а на первое место выходят навыки. Это особенно сильно стало заметно после пандемии коронавируса.



"Условно говоря, ребенок может прекрасно зарабатывать на маникюре, но родители считают это "несерьезной" работой, специальностью уровня колледжа. И мечтают, чтобы выпускник пошел учиться на геофизика, хотя это и невыгодно, и не нужно самому ребенку", – пояснила Тайкенова.

Потому следует давать выпускнику право выбора специальности, но при этом мотивировать на дальнейшее развитие и обучение. Помимо этого, в выборе будущей специальности следует ориентироваться не на стереотипы, а на результаты исследований по востребованности и карьерным перспективам.

Также Тайкенова привела любопытный пример того, как родители из благих побуждений портят жизнь своим детям.





"Одна моя знакомая договорилась с некими людьми, что ее сыну на ЕНТ предоставят правильные ответы. Их должны были каким-то образом занести к нему в аудиторию. Парень прождал, ничего ему не принесли, потом как попало заполнил бланк и набрал 20 баллов. Получается, мать оказала медвежью услугу, еще и отдала деньги мошенникам. Что самое интересное, на повторном тестировании этот юноша показал очень приличный результат", – рассказала собеседница.

Резюмируя, она призвала родителей доверять своим детям, а самим выпускникам – доверять своим знаниям, своим силам и верить в себя!

Николай Иващенко