Погода на 20-22 апреля: в Казахстане ожидаются дождь, снег, гололед и туман

Какой будет погода в Казахстане 20-22 апреля 2023 года? Об этом корреспонденту Zakon.kz рассказали в пресс-службе РГП "Казгидромет".

Согласно прогнозу, весь период на западе и в горных районах юго-востока, 21-22 апреля на севере и востоке, в конце периода на юге страны ожидается неустойчивая погода: пройдут дожди с грозами, на севере, востоке и в горных районах юго-востока – осадки в виде дождя и снега, гололед.

"На остальную территорию республики северо-западный антициклон из районов Скандинавии принесет ясную погоду, без осадков". РГП "Казгидромет"

По республике, как отметили синоптики, ожидаются туман, усиление ветра, в южных регионах – с пыльной бурей.