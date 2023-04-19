Ахметов рассказал, почему не могут национализировать Риддерскую ТЭЦ

В кулуарах правительства 19 апреля аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов сообщил, что из-за неэффективного законодательства власти не могут национализировать Риддерскую ТЭЦ и отремонтировать энергопредприятие, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам главы региона, владельцы Риддерской ТЭЦ с марта прекратили оплачивать за мазут, уголь, заработные платы рабочим и за ремонтный персонал.

"Поэтому с марта мы приняли соответствующие меры. Обеспечим эту станцию углем, мазутом и другими компонентами. Каждый день руководство станции, либо заместители, начальник управления, в некоторых случаях мне самому приходится принимать ряд оперативных решений, которые позволяют пока удерживать станцию на том уровне, который сегодня позволят ее техническое состояние". Даниал Ахметов

При этом он отметил, что власти пока находятся в плену неэффективных законов, которые сегодня существуют.

"Мы знаем, что нужно делать, как это нужно сделать, но не можем изъять этот объект в коммунальную собственность. Время, которое нам нужно для ремонта, – минимум четыре месяца. Поскольку все шесть котлов находятся в крайнем состоянии. Четыре котла 1956-1958 годов являются очень сложными. Поэтому в соответствии с поручением президента правительство, Парламент должны разработать закон по национализации энергетических объектов. Надеюсь, что это произойдет очень быстро". Даниал Ахметов

Тогда, как указал глава региона, будут приняты все меры, которые позволят обеспечить стабильную работу станции в сентябре-октябре текущего года. Как он добавил, на ремонт ТЭЦ понадобится около 8 млрд тенге.

12 апреля 2023 года на пресс-конференции Даниал Ахметов жаловался на новых владельцев Риддерской теплоэлектроцентрали, что они "ничего не делают" для ремонта, модернизации и погашения задолженности в размере 3,3 млрд тенге.

