Какие банки Казахстана и на каких условиях будут распределять дивиденды

На каких условиях банки, получившие государственную поддержку, смогут выплачивать дивиденды? Это главный вопрос, который сегодня рассматривает финансовое сообщество Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Проект обновленного постановления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) "Об утверждении условий распределения прибыли, начисления дивидендов по простым и привилегированным акциям" опубликован на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения, которое продлится до 25 апреля 2023 года.

Рассмотрим основные новеллы документа, но прежде напомним, что еще в марте текущего года глава АРРФР Мадина Абылкасымова назвала шесть казахстанских банков, которые получили средства от государства по программе финансовой устойчивости: Евразийский банк, Нурбанк, РБК, Jusan (бывшие АТФБанк и Цеснабанк), БанкЦентрКредит и Halyk bank.

Определение госсредств

Прежде всего, условия, указанные в документе, распространяются на банки второго уровня (БВУ), в финансовой отчетности которых имеются государственные средства, которые были получены банками для обеспечения финустойчивости или оздоровления. Речь идет о средствах – вкладах, облигациях, займах, которые были предоставлены БВУ из госбюджета, Нацфонда, Нацбанка или его дочерних организаций.

При этом в определение госсредств поддержки не включаются деньги и займы, которые БВУ получили в рамках программ поддержки предпринимательства, ипотечного кредитования или рефинансирования ипотечных займов.

Не подлежат распределению на дивиденды

Согласно документу, некоторые доходы от госсредств не подлежат распределению на дивиденды, в том числе:

• признанный неамортизированный дисконт по государственным средствам;

• сумма расформированных резервов по займам, условным обязательствам и прочим задолженностям договорам финансового лизинга и дебиторской задолженности, по которым были сформированы резервы за счет госсредств;

• сумма положительной переоценки ранее обесцененных активов, отрицательная переоценка по которым осуществлена также за счет госсредств;

• доходы, возникшие в связи с приобретением акций другого банка, который использовал государственные средства для обеспечения финустойчивости или оздоровления и прочее.

Кто принимает решение о распределении прибыли

Согласно постановлению АРРФР, решение о распределении прибыли, начислении дивидендов БВУ принимается самостоятельно в соответствии с условиями документа.

Однако выплатить дивиденды банк сможет только при соблюдении определенных правил.

Так, у банка должен быть положительный остаток собственного капитала после вычета неамортизированного дисконта. К слову, дисконт – это разница между номинальной и справедливой стоимостью госсредств.

Или если банк может обеспечить досрочный возврат госсредств в размере не менее 10% от суммы выплачиваемых дивидендов. Условия возврата четко прописаны в проекте постановления.

Также необходимым условием является наличие отдельного отчета независимой аудиторской организации, который будет подтверждать соответствие расчетов банка по определению размера прибыли. В документе уточняется, что "наличие в условиях договора банка с аудиторской организацией положений, освобождающих банк от ответственности за достоверность и полноту предоставленной аудиторской организации информации и правильность расчетов, не допускается".

В заключение отметим, что это уже не первый проект, опубликованный АРРФР, который описывает условия по ограничению выплат дивидендов банками, в разные годы получавших финансовую поддержку государства. Предыдущий документ был размещен в январе 2023 года.