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Нужна ли в Казахстане полиция по защите животных, рассказала министр экологии

Казахстан, ответственное обращение с животными Фото: пресс-служба акимата Алматы
Министр экологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова в кулуарах заседания Правительства РК ответила на вопрос, нужна ли в Казахстане полиция по защите животных, сообщает Zakon.kz.

Он считает, что этот вопрос нужно рассматривать комплексно. 

"Есть органы внутренних дел, и, возможно, какие-то отдельные службы дополнительно создавать – это дополнительное бюджетирование. С другой стороны, конечно, необходимо стремиться к тому, чтобы все-таки закон об ответственном обращении с животными выполнялся, чтобы у нас был достаточный уровень ответственности в том числе со стороны хозяев животных. Если в этом направлении у нас ответственность повышается, то, соответственно, и, возможно, в полиции отдельной какой-то не будет необходимости".Зульфия Сулейменова

Она отметила, что хозяева домашних животных нередко относятся к питомцам без должной ответственности и привела в пример случаи самовыгула.

"Они вышли на улицу и все те животные вокруг, которые имеются, оплодотворили и дальше щенята рождаются, котята. Мы фактически плодим бродячих животных. Отсюда стерилизация, вакцинация, чипирование важны. Иногда бывает на самовыгуле невозможно найти, кто хозяин. Мы направляем материалы в органы внутренних дел, ищут хозяев, потому что чипов нет, невозможно установить. Сейчас мы работаем в том числе в том числе с зоозащитными организациями, акиматами, управлениями ветеринарии, МСХ, МВД, чтобы выработать механизмы".Зульфия Сулейменова

Она также поделилась, что ее домашняя кошка чипирована.

Ранее сообщалось, что по республике теперь функционирует "горячая линия" по ответственному обращению с животными.

Жадра Жулмухаметова
Зульфия Сулейменова МЭПР РК Казахстан
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