В Казахстане запустили "горячую линию" по защите животных

В Министерстве экологии и природных ресурсов Казахстана заявили, что по республике теперь функционирует "горячая линия" по ответственному обращению с животными, сообщает Zakon.kz.

"В случае выявления фактов жестокого обращения с животными просим сообщить по номеру +7 (777) 195 99 00 (WhatsApp)", – уточнили в МЭПР РК.

Фото: Telegram/EcologyofQazaqstan

С 1 марта 2022 года в Казахстане начал действовать Закон РК "Об ответственном обращении с животными".

В основу закона заложены следующие принципы:

отношение к животным, как к существам, способным испытывать боль и физические страдания;

персональная ответственность владельца за жизнь, здоровье и благополучие животного;

защита животных от жестокого обращения;

воспитание у населения нравственного и гуманного отношения к животным.

Закон определяет, что жестокое обращение с животным – это умышленное деяние, которое привело или может привести к гибели, увечью или иному вреду для здоровья животного.

Документ также предусматривает просвещение и воспитание населения в части ответственного обращения с животными, запрещение пропаганды жестокого обращения с животными.

За жестокое обращение с животными и призывы к нему усилена уголовная и административная ответственность.

Так, ст. 316 Уголовного кодекса РК предусматривает за жестокое обращение с животным, повлекшее его увечье, штраф до 120 МРП (367 560 тенге) либо исправительные работы, либо привлечение к общественным работам на срок до 120 часов, либо арест на срок до 30 суток.

Если же в результате жестокого обращения животное погибло, то такое деяние наказывается штрафом до 200 МРП (612 600 тенге), либо исправительными работами, либо привлечением к общественным работам на срок до 200 часов, либо арестом на срок до 50 суток с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до одного года или без такового.

Административная ответственность предусмотрена в случае жестокого обращения с животными без признаков уголовно наказуемого деяния. В этом случае грозит штраф для физических лиц в 5 МРП (15 315 тенге), на должностных лиц – в размере 10 МРП (30 630 тенге).

За повторное деяние штрафы увеличиваются в четыре раза.

Подробнее о том, что запрещается при обращении с животными и что не является жестоким обращением, читайте здесь.