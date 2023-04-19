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В Узбекистане началось досрочное голосование на референдуме

Мажилис Узбекистана Фото: wikimedia
19 апреля началось досрочное голосование на референдуме по Конституции Узбекистана в новой редакции. Принять участие в нем могут граждане, которые в день референдума не могут находиться по месту жительства, сообщает Zakon.kz.

Голосование за поправки в Конституцию продлится до 26 апреля. Участки по проведению референдума открыты с 9:00 до 18:00 в рабочие дни и с 12:00 до 16:00 в праздничные и выходные дни.

Бюллетень содержит вопрос: "Принимаете ли вы Конституционный закон Республики Узбекистан "О Конституции Республики Узбекистан" с двумя вариантами ответа: "Да" и "Нет".

В досрочном голосовании могут участвовать граждане, не имеющие возможности в день референдума находиться по месту своего жительства.

Для досрочного голосования голосующий должен прийти на участок по проведению референдума с документом, удостоверяющим личность.

Сам референдум по новой редакции Конституции запланирован на 30 апреля.

Текст основного закона Узбекистана изменится на 65%. В Конституции Узбекистан провозглашается социальным государством, число сенаторов сократится и планируются и другие изменения. При этом остается поправка о продлении срока президента с 5 до 7 лет.

О необходимости реформы Конституции в ноябре 2021 года в своей инаугурационной речи заявил президент Шавкат Мирзиёев, уточнив, что такое предложение поступает от жителей страны.

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