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Срок представления налоговой отчетности и уплаты налогов истекает 20 апреля

20 апреля истекает срок уплаты налогов и представления налоговой отчетности Фото: pexels
В Казахстане 20 апреля истекает срок представления финансовой налоговой отчетности (ФНО) и уплаты ряда налогов, сообщает Zakon.kz.

Так, необходимо представить:

  • Расчет суммы авансовых платежей по КПН за 2-4 кварталы 2023 года (ф. 101.02);
  • Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за март 2023 года (ф. 328.00);
  • Расчет сумм текущих платежей платы за пользование земельными участками (по договорам или лицензиям, оформленным в марте 2023 года) (ф. 851.00);
  • Декларацию по плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2023 год (для операторов объектов I и II категорий с объемами платежей до 100 МРП при получении разрешения с 21 по 31 марта 2023 г.) (ф. 870.00).

Кроме того, нужно уплатить:

  1. Налог на добавленную стоимость в ЕАЭС за март 2023 года;
  2. Акциза, в том числе по импорту из ЕАЭС за март 2023 года;
  3. Платы за негативное воздействие на окружающую среду за 2023 год (для операторов объектов I и II категорий с объемами платежей до 100 МРП при получении разрешения с 21 по 31 марта 2023 г.);
  4. Платы за лесные пользования при долгосрочном лесопользовании за 1 кв. 2023 года.


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