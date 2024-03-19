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Срок представления налоговой отчетности и уплаты ряда налогов истекает 20 марта

Срок уплаты ФНО и косвенных налогов истекает 20 марта, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2024 14:38 Фото: pexels
В Казахстане 20 марта 2024 года истекает срок представления финансовой и налоговой отчетности (ФНО) и уплаты косвенных налогов, сообщает Zakon.kz.

ИС "Параграф" напоминает, что не позднее 20 марта необходимо представить следующие формы налоговой отчетности:

  • заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за февраль 2024 года (ф. 328.00);
  • расчет сумм текущих платежей платы за пользование земельными участками, если договор заключен или получена лицензия на разведку или добычу ТПИ в период с 21 по 29 февраля 2024 года (ф. 851.00);
  • декларация по плате за негативное воздействие на окружающую среду (для операторов объектов I и II категорий с объемами платежей до 100 МРП) за 2024 год (ф. 870.00).

Также необходимо уплатить за февраль 2024 года:

  • НДС в Евразийском экономическом союзе;
  • акциз, в том числе по импортированным товарам с территории государств – членов ЕАЭС;
  • плату за негативное воздействие на окружающую среду в случае выкупа норматива операторами объектов I и II категорий по объему платежа до 100 МРП за 2024 год.

Ранее мы рассказали, что в Казахстане продлили пилотный проект по уплате налогов и соцплатежей работающим через интернет-платформы.

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