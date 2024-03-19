Срок представления налоговой отчетности и уплаты ряда налогов истекает 20 марта

В Казахстане 20 марта 2024 года истекает срок представления финансовой и налоговой отчетности (ФНО) и уплаты косвенных налогов, сообщает Zakon.kz.

ИС "Параграф" напоминает, что не позднее 20 марта необходимо представить следующие формы налоговой отчетности:

заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за февраль 2024 года (ф. 328.00);

расчет сумм текущих платежей платы за пользование земельными участками, если договор заключен или получена лицензия на разведку или добычу ТПИ в период с 21 по 29 февраля 2024 года (ф. 851.00);

декларация по плате за негативное воздействие на окружающую среду (для операторов объектов I и II категорий с объемами платежей до 100 МРП) за 2024 год (ф. 870.00).

Также необходимо уплатить за февраль 2024 года:

НДС в Евразийском экономическом союзе;

акциз, в том числе по импортированным товарам с территории государств – членов ЕАЭС;

плату за негативное воздействие на окружающую среду в случае выкупа норматива операторами объектов I и II категорий по объему платежа до 100 МРП за 2024 год.

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