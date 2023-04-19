Концепцию развития сельских территорий до 2027 года утвердили в Казахстане

Концепция развития сельских территорий Республики Казахстан на 2023-2027 годы утверждена постановлением правительства от 28 марта 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По поручению Главы государства в целях развития институционального обеспечения и повышения эффективности подходов к развитию сельских территорий, а также улучшения качества жизни и создания комфортной среды проживания в сельской местности разработана Концепция развития сельских территорий Республики Казахстан на 2023-2027 годы.

Видение развития сельских территорий

Концепция определяет видение дальнейшего развития сельских территорий в среднесрочной перспективе. Прогнозируется, что в Казахстане к 2027 году будет 5,9 тыс. сельских населенных пунктов (СНП), при этом численность сельского населения стабилизируется на уровне 7,7 млн человек.

Данные СНП подразделяются на крупные и остальные СНП. В крупных СНП (свыше 10 тыс. человек) рабочие места будут превалировать в несельскохозяйственных сферах деятельности – в промышленности, строительстве, логистике, финансовой сфере, туризме и др. При этом 17 особо крупных СНП (свыше 30 тыс. человек) с учетом общественного мнения, будут переведены в категорию городов и в дальнейшем развиваться согласно градостроительным нормам, соответствующим городскому типу населенных пунктов.

Экономика остальных сел (с численностью населения менее 10 тыс. человек) будет базироваться преимущественно на сельскохозяйственных видах деятельности с учетом их специализации, а в отдельных случаях – на разработке месторождений (вахтовым методом) и туризме.

Видение развития казахстанских сел на перспективу – это привлекательные для жизни территории с четко сформулированным образом будущего, что включает активное гражданское общество и местное самоуправление, устойчивую и самодостаточную экономику, подкрепленную собственной доходной базой, развитую социальную среду на уровне, приближенном к городскому, безопасную окружающую среду.

Сельские территории станут привлекательной средой для проживания, где для сельчан будут характерны:

достойный заработок, постоянные рабочие места, доступ к кредитным ресурсам и мерам господдержки;

комфортные для проживания села, обеспеченные качественной инженерной, социальной и транспортной инфраструктурой, соответствующей уровню городов, доступом к питьевой воде, высокоскоростному интернету и безопасной экологией;

доступные и качественные услуги, позволяющие получать конкурентоспособное образование, своевременную медицинскую и социальную помощь;

производительные сельские территории за счет преимущественного развития агропромышленного комплекса с учетом экологических рисков, обеспечения сбыта сельскохозяйственной продукции и рационального использования земель сельскохозяйственного назначения;

села являются равноправными участниками системы государственного управления на основе эффективного распределения полномочий между уровнями исполнительной власти и максимальной вовлеченности органов местного самоуправления, бизнеса и граждан в реализацию реформ.

Основные принципы развития сельских территорий

В основу устойчивого развития сельских территорий заложены следующие принципы:

принцип человекоцентричности, что означает формирование политики развития сельских территорий в интересах людей (государство обеспечивает равный доступ населения к базовым государственным услугам вне зависимости от места проживания, а также необходимость обеспечения занятости, повышения уровня жизни сельского населения с учетом современных стандартов, увеличения ожидаемой продолжительности жизни человека в сельской местности;

принцип увеличения вклада сельских территорий в социально-экономическое развитие страны, в т.ч. через постоянное повышение эффективности и производительности сельского хозяйства;

принцип "люди – к инфраструктуре", то есть уменьшение миграционного оттока сельского населения в города путем содействия их естественной концентрации в селах, имеющих потенциал развития с развитой инфраструктурой.

Как будут развиваться сельские территории в зависимости от типа регионов

В Концепции выделены четыре типа регионов.

Первый тип – регионы с относительно высокой плотностью сельского населения и полифункциональной сельской экономикой, сельским хозяйством пригородного типа и благоприятными социальными условиями развития сельской местности (области Жетісу, Алматинская, Жамбылская, Туркестанская, Кызылординская).

Второй тип – регионы с относительно низкой плотностью сельского населения и преимущественно аграрной специализацией сельской местности, благоприятными природными и социальными условиями ее развития (Акмолинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области).

Третий тип – регионы с низкой плотностью населения и менее благоприятными природными условиями для ведения сельского хозяйства (области Абай, Улытау, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Карагандинская).

Четвертый тип – регионы со слабой очаговой освоенностью развития сельской местности и неблагоприятными природно-климатическими условиями ее развития (Атырауская и Мангистауская области).

Для регионов всех типов будут созданы условия по:

развитию социальной инфраструктуры, с обеспечением доступа населения к основным социальным услугам (магазины, больницы, школы, учреждения культуры, доступ к сотовой связи, радио и сети интернет), а также инженерной инфраструктуры (доступ к сетевому газу, водопроводу и канализации),

расширению доступа сельского населения к ресурсам развития (земельным, материальным, финансовым, информационным и др.),

развитию местного самоуправления и поддержка инициатив сельских сообществ,

законодательное закрепление обязательств недропользователей, системообразующих предприятий по разработке программ развития внутристрановой ценности, включая создание пояса малого и среднего бизнеса.

Для регионов первого типа политика предусмотрены следующие направления развития:

поддержка высокопродуктивного сельского хозяйства, ориентированного на производство высококачественного сырья и продовольствия для обеспечения жителей Астаны, Алматы и других крупных городов страны продуктами отечественного производства,

создание условий для развития сельскохозяйственных рынков, в том числе кооперативных,

сохранение и восстановление природных аграрных ландшафтов, развитие экологически ориентированного сельского хозяйства, обеспечивающего жизнь и деятельность людей, проживающих в сельской местности, а также рекреацию городского населения,

совершенствование земельных отношений и прекращение нерационального перевода земель сельскохозяйственного назначения в другие категории, поддержка промышленной и инфраструктурной субурбанизации, способствующей диверсификации сельской экономики и появлению новых рабочих мест для сельчан,

содействие диверсификации сельской экономики на территориях пригородного типа, поддержка развития малого предпринимательства, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных (потребительских) кооперативов, для создания новых рабочих мест в сельской местности,

содействие миграции населения в сельскую местность, поощрение строительства частных домов, поддержка сельских инфраструктурных проектов.

Для регионов второго типа будет использоваться набор мер, направленных на развитие сельской экономики и повышение уровня жизни сельского населения:

обеспечение развития рыночной инфраструктуры и повышение доступа товаропроизводителей к рынкам сбыта сельскохозяйственной продукции,

диверсификация сельской экономики, поддержка всех видов бизнеса в сельской местности, создающих рабочие места, малого предпринимательства и всех форм самозанятости, особенно сельского туризма и ремесел;

поддержка сельской кооперации.

Для регионов третьего типа предусматривается выполнение следующих мер:

восстановление и рекультивация земель;

обеспечение специальной поддержки сельского хозяйства, включая осуществление перехода на более экстенсивные и менее трудоемкие отрасли сельского хозяйства в периферийных районах (пастбищное животноводство, выращивание трав), а также облегчение доступа к кредитам, оказание помощи в обновлении техники и закупке кормов,

социальное развитие сельских территорий и обеспечение долгосрочными заказами местных производителей;

развитию транспортной связанности.

Для регионов четвертого типа будет обеспечено выполнение следующих мер:

решение водных и экологических проблем территорий;

улучшение транспортной доступности;

повышение качества жизни и доступа сельского населения к базовым благам и услугам;

стимулирование добровольного переселения населения из сельской местности в города;

приоритетная поддержка традиционных видов деятельности с учетом природно-климатических особенностей региона (рыбоводство, верблюдоводство);

развитие малого предпринимательства, включая введение таких мер экономической поддержки, как льготное кредитование и налогообложение, бизнес-консультирование, упрощенная процедура регистрации и отчетности, создание и развитие сельской кооперации.

Для реализации вышеуказанных принципов Концепции предусмотрены следующие подходы:

1. Сокращение диспропорций в предоставлении базовых услуг за счет развития социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры.

2. Повышение уровня доходов сельского населения путем развития агропромышленного комплекса, стимулирования и поддержки сельскохозяйственной кооперации, а также предпринимательства на селе.

3. Институциональное обеспечение мер по развитию сельских территорий.

Подход 1. Сокращение диспропорций в предоставлении базовых услуг

Жилье

В целях обеспечения сельского населения доступным жильем и стимулирования его строительства будет установлен порядок субсидирования затрат работодателей, построивших своим работникам жилища в сельских населенных пунктах. Субсидированию будут подлежать затраты работодателей в размере 50% от стоимости введенного в эксплуатацию дома, площадью не более 100 кв.м.

Водоснабжение

В 1 395 СНП, не имеющих доступа к услугам водоснабжения, будут охвачены централизованным водоснабжением (432 СНП) и комплексными блок-модулями и пунктами раздачи воды (963 малочисленных СНП).

Социальная инфраструктура

Будет сокращен разрыв в качестве образования и оснащения между городом и селом. Будет масштабирован успешный опыт проекта "Cельская школа powered by NIS" по внедрению лучших образовательных практик, оснащения и обучения учителей в сельских школах в крупных районных центрах. При этом будет продолжена работа по развитию интернатного обучения в районных центрах и городах районного значения.

В каждом районном центре будут построены или модернизированы библиотеки современного типа.

Опорные села будут обеспечены сетью услуг почтовой связи и центров обслуживания населения (ЦОН). Оказание государственных и социальных услуг будет предоставляться в соответствии с принципами "шаговой доступности", при этом районные центры и опорные СНП будут центрами оказания указанных и других коммерческих, цифровых услуг.

Подход 2. Повышение уровня доходов сельского населения

Увеличение доходов и повышение занятости сельского населения будет обеспечено за счет мер по росту эффективности экономического потенциала сельских населенных пунктов в агросекторе и несельскохозяйственных видах деятельности, развития инициатив сельских сообществ, экологических проектов.

Объединение мелких хозяйств и организация сельскохозяйственных кооперативов будет способствовать созданию предпосылок развития предпринимательства – рыночной, транспортной и логистической инфраструктуры на селе.

Одним из инструментов повышения доходов сельского населения станет реализация проекта "Ауыл аманаты". Будут реализованы меры по проведению скрининга специализации каждого сельского округа, микрокредитованию ЛПХ, формированию сервисно-сбытовых кооперативов, обеспечению в лизинг техникой и оборудованием и др.

Будет рассмотрен вопрос по совершенствованию налогового законодательства и налоговых льгот для вновь создаваемых сельскохозяйственных кооперативов ЛПХ.

За счет внедрения новых механизмов по предоставлению сельскохозяйственных займов, гарантий по залоговому обеспечению повысится доступность к кредитным ресурсам.

В районах будет реализован проект "Одно село – один продукт" в рамках инструмента "Мен – кәсіпкер".

Будет разработан механизм возмещения агробизнесу части затрат, вложенных на обеспечение объектов инфраструктуры села.

Будут проводить обучение предпринимателей на основе коворкинг-центров в районных центрах и городах районного значения.

Альтернативные виды деятельности в крупных селах (услуги, ремесленничество, народные промыслы, логистика и др.) будут стимулироваться через применение более выгодных условий мер государственной поддержки по развитию предпринимательства на селе.

Сельские территории обладают уникальными природно-климатическими и культурно-историческими особенностями, которые позволяют развивать все виды туризма. Наиболее привлекательными направлениями будут агро-, этно и экотуризм.

Подход 3. Институциональное обеспечение развития сельских территорий

Институциональные изменения будут происходить на основе совершенствования законодательства и нормативных правовых актов в сфере регулирования развития сельских территорий по нескольким направлениям.

Будет принят Закон о местном самоуправлении в Республике Казахстан. Предусматривается создание с 2024 года в городах районного значения и сельских округах органа местного самоуправления – Кенес, путем преобразования собрания местного сообщества.

В полномочия Кенеса будут входить утверждение плана развития местного сообщества, бюджета МСУ, осуществление контроля над его исполнением, а также внесение предложений по назначению руководителей государственных учреждений и организаций, финансируемых из местного бюджета и расположенных на соответствующей территории.

Кроме того, Кенесом будут регулироваться вопросы благоустройства, санитарии населенных пунктов, уличной торговли, проведения праздничных мероприятий и конкурсов и ряд других.

Кроме того, изменится методика расчета трансфертов общего характера с учетом показателя обеспеченности социальными объектами (благами) и услугами Системы региональных стандартов.

В рамках реализации Концепции миграционной политики Республики Казахстан на 2023-2027 годы для молодых специалистов будут приняты дополнительные стимулирующие меры социальной поддержки.

Предполагается профессиональное ориентирование школьников на получение востребованных для сельской местности аграрных профессий и специальностей несельскохозяйственных видов деятельности на базе образовательных организаций (ТиПО, ВУЗ), находящихся в селах.

Целевые индикаторы и ожидаемые результаты к 2027 году

Целевые индикаторы:

1. Доля сельского населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума – 5,8% (3 квартал 2022 года – 7,3%)

2. Уровень безработицы в сельской местности – 4,2% (4 квартал 2022 года – 4,9%).

3. Обеспеченность сельских населенных пунктов к услугам водоснабжения – 100% (2022 год – 96%).

4. Доля пользователей сети интернет в сельской местности – 97% (2022 год – 91,7%).

5. Доведение доли местных дорог (областного и районного значения) в нормативное состояние до 95% (2023 год – 86%).

Достижение установленных индикаторов устойчивого развития сельских территорий будет обеспечиваться посредством постоянного мониторинга и закрепления персональной ответственности руководителей местных исполнительных органов в рамках системы проектного управления.

Ожидаемые результаты по итогам 2027 года:

Модернизация инфраструктуры 3,5 тыс. сельских населенных пунктов с потенциалом развития (90% сельского населения страны).

Систематизация комплекса мер, направленных на поддержку и развитие сельских территорий.

Ожидаемая продолжительность жизни – 73,5 лет (2021 год – 70,8 лет).

В сельской местности будет осуществлен ввод 655 объектов здравоохранения, 183 школ и 100 спортивных сооружений.

Будет построено и отремонтировано 650 объектов культуры.

Концепция утверждена Постановлением Правительства РК от 28 марта 2023 года № 270.