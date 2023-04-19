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Парковки и кладовки можно будет зарегистрировать как объект кондоминиума

Парковки и кладовки можно будет зарегистрировать как объект кондоминимума Фото: unsplash
Министерство юстиции подготовило дополнения в Правила государственной регистрации объекта кондоминиума, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что для государственной регистрации объекта кондоминиума необходимо представить письменное заявление не менее чем от двух собственников квартир, нежилых помещений, парковочных мест, кладовок многоквартирного жилого дома.

Ранее кладовки и парковочные места не упоминались в правилах.

Также говорится, что размер долей участников кондоминиума в общем имуществе определяется отношением полезной площади жилого и площади нежилого помещения, парковочного места, кладовки находящегося в раздельной (индивидуальной) собственности (ином вещном праве), к сумме полезных площадей всех жилых и площадей всех нежилых помещений, парковочных мест, кладовок находящихся в данном объекте кондоминиума.

Государственной регистрации подлежит и изменение состава общего имущества объекта кондоминиума или размера долей собственников квартир, нежилых помещений, парковочных мест, кладовок в общем имуществе объекта кондоминиума в результате изменения общей площади квартир и площадей нежилых помещений, парковочных мест, кладовок многоквартирного жилого дома. 

Заявление о государственной регистрации объекта кондоминиума может быть подано не менее чем от двух собственников квартир, нежилых помещений, парковочных мест, кладовок многоквартирного жилого дома либо их уполномоченным представителем.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 4 мая.

Ранее сообщалось, что закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства" подписанный главой государства 15 марта 2023 года, закрепляет статус парковочных мест и кладовок в качестве самостоятельных видов имущества, которое находится в индивидуальной (раздельной) собственности.

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