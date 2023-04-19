Елена Рыбакина приехала за трофеем в Штутгарт

В Штутгарте стартовал турнир серии WTA 500 – Porsche Tennis Grand Prix. Он проходит на грунтовых кортах, а его призовой фонд составляет более полумиллиона долларов плюс престижный электрокар. Битву начинает и первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина. Подробности – в обзоре от Olimpbet.

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Юле Нимайер (Германия) – Елена Рыбакина (Казахстан). 21:00 (время Астаны)

Седьмая ракетка мира Елена Рыбакина стартует на турнире с первого круга, в данном случае это 1/16 финала. Причем ее матч против немки Юле Нимайер, занимающей 65-е место в мировом рейтинге, переносился несколько раз – менялись и даты, и время.

Розыгрыш проводится на красной глине в закрытых помещениях. Интрига заключается в том, что обеим спортсменкам по 23 года, и они еще ни разу не играли друг против друга.

Рыбакина, безусловно, фаворит. И тут дело даже не в рейтинге. Чемпионка "Уимблдона-2022" в этом году набрала шикарную форму. На прошлой неделе она вывела сборную Казахстана на чемпионат мира и в целом сейчас является одной из главных претенденток на победу в любом турнире.

Да, Елена уже дважды в этом году проиграла финалы, но, как мы убедились на турнире Билли Джин Кинг в Астане, это не сломило ее настроя. В плюс Нимайер можно занести тот факт, что она чистейший грунтовик и на арене в Штутгарте уже успела провести матч за свою национальную команду. Настрой у нее тоже боевой, она наконец прервала серию из шести поражений. Возможно, в отдельных розыгрышах немка сможет продемонстрировать Рыбакиной свое мастерство. Но все-таки класс казахстанки должен взять свое.

Аналитики Olimpbet считают, что Рыбакина не испытает проблем в своем стартовом матче и выиграет уверенно – П1 – 5.2, П2 – 1.17. Коэффициент на победу первой ракетки Казахстана в двух сетах – 1.51. Ну а то, что Нимайер устроит в этой встрече сенсацию, очень маловероятно. Ставка на ее победу в двух сетах – 7.5, а в трех – 10.

Фото: Olimpbet

Барбора Крейчикова (Чехия) – Арина Соболенко (Беларусь). 22:30 (время Астаны)

Принципиальная битва пройдет между Барборой Крейчиковой и Ариной Соболенко. В этом году они встретятся на корте уже четвертый раз. Пока со счетом 2:1 лидирует белоруска, которая является второй ракеткой мира.

На турнире в Штутгарте теннисистки сойдутся во втором круге. Соболенко, хоть и отдыхала пару недель, наверняка настроена весьма решительно, чтобы в перспективе сместить с первого места рейтинга WTA переживающую не лучшие времена польку Игу Свентек. К тому же глиняное покрытие сложно назвать профильным у чешки. Белоруска здесь выглядит явной фавориткой.

По мнению экспертов Olimpbet, Соболенко обыграет свою соперницу и выйдет в следующий круг – П1 – 2.19, П2 – 1.69.