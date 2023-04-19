"Он может принимать меры": глава палаты ЧСИ рассказал о работе судоисполнителя и отличиях от коллекторов

Институт частных судебных исполнителей ввели в Казахстане в 2010 году. Прошло почти 13 лет, а значит, уже можно сделать определенные выводы.

Корреспондент Zakon.kz поговорил с председателем Республиканской палаты частных судебных исполнителей Айдосом Иманбаевым и узнал, для чего был создан этот институт и почему ЧСИ до сих пор сравнивают с коллекторами.

– Айдос Бейбитович, расскажите, сколько частных судебных исполнителей сейчас работают в Казахстане?

– На сегодняшний день по республике работают порядка 2200 частных судебных исполнителей. В некоторых регионах не хватает специалистов, но мы не можем обязать кого-то работать в том или ином городе, области. Поэтому, если исходить из статистики, то в целом специалистов достаточно.

Только за 2022 год у частных судоисполнителей находилось на исполнении порядка 7 млн 800 тыс. исполнительных производств.

– Какой процент от суммы взысканий причитается частным судоисполнителям?

– У нас есть тарифы, утвержденные постановлением правительства, в которых предусматривается оплата деятельности судебных исполнителей. В целом она зависит от суммы взыскания и составляет от 3 до 25%.

– Казахстанцы говорят, что 25% от суммы взысканий – это очень много. Как вы считаете, так ли это?

– Здесь, опять-таки, люди видят одну цифру, а как я ранее сказал, есть градация от 3 до 25% в зависимости от суммы.

25% – это по мелким суммам для того, чтобы как-то стимулировать судоисполнителя заниматься мелкими штрафами, госпошлинами. В прошлом году министр юстиции также высказывался, что действующие тарифы обоснованные, и государство не видит никаких оснований для того, чтобы их менять.

По действующей системе оплаты бывает, что судоисполнителям просто не хватает на жизнь. У нас ежегодно порядка 200 частных судоисполнителей добровольно уходят, потому что не смогли сработаться, не хватило дохода. Конечно, многие думают, что частные судоисполнители состоятельные, но можете посмотреть, у нас очень много таких, кто закрывается.

Исполнение документа зависит не только от частных судоисполнителей, но и от материального состояния самого должника. То есть по статистике, больше половины дел неисполнимы, потому что те же физические лица, обычные граждане, не работают и у них ничего нет. Но судоисполнитель все равно вынужден работать с этими документами. И здесь он не то что зарабатывает, наоборот, уходит в минус, потому что он за свои деньги выезжает, отправляет корреспонденцию и так далее.





– Еще в сентябре прошлого года Министерство юстиции утвердило методические рекомендации для частных судоисполнителей, в которых говорится, что они могут накладывать арест только на сумму взыскания, а не арестовывать все счета подряд. Однако эта практика до сих пор используется. Какие меры принимаются для решения этого вопроса?

– Такие факты были. Мы обратились в Агентство по регулированию и развитию финансового рынка с обращением о том, что банки блокируют весь счет, хотя судебный исполнитель налагает арест в пределах определенной суммы. Финрегулятор подтвердил правомерность действий судоисполнителей и неправомерность действий со стороны банков, которые блокируют весь счет.

Мы начали выяснять. Как оказалось, это не вина судоисполнителя, потому что в постановлении он указывает определенную сумму. Связано это с тем, что у банков нет технической возможности заблокировать определенную сумму.

Но бывает и такое, что судоисполнитель налагает арест на несколько счетов должника. Поэтому сначала он должен проверить, имеется ли обременение на этих счетах по другим делам, источник поступления денег. И как только он все это выяснит, если нет необходимости, то судоисполнитель снимает аресты с других счетов.

Как правило, когда должники проходят по нескольким делам, там есть аресты и по другим требованиям. Соответственно, судоисполнитель должен искать другие свободные деньги, на которые он мог бы наложить арест и провести процедуру взыскания.

– А проблему с банками все-таки можно решить?

– Да, они сказали, что примут меры. Сейчас мы такие жалобы не получаем. Так что, скорее всего, этот вопрос разрешился.

– Бытует мнение, что Минюст и силовые органы создали Институт частных судоисполнителей, так сказать, под свои нужды. Уволенные по отрицательным мотивам, не прошедшие аттестацию сотрудники вышеназванных структур идут в судоисполнители без экзаменов и конкурсов. Много ли в системе ЧСИ экс-силовиков и сотрудников Минюста?

– Это в корне ошибочное мнение, утверждающее, что институт был создан специально под силовые структуры и органы Министерства юстиции. Когда Институт только зарождался, он был в ведении судебной системы. Но соглашусь, что есть определенные проблемы, связанные с кадровым составом.

Начиная с 2015 года, когда у нас пошла первая волна реформ, наблюдалась нехватка частных судоисполнителей. Тогда же резко снизили требование к профессии, после чего в нашу систему "потекли" кадры, которые раньше работали в правоохранительных органах, – некоторых из них уволили по отрицательным мотивам, некоторые не справились с работой. Не хотелось бы говорить, что повально, поскольку среди бывших сотрудников правоохранительных органов есть и добропорядочные, и профессиональные сотрудники.

В то время мы выдали порядка 6 тыс. лицензий, но действующих судоисполнителей сейчас всего 2 тыс.

– То есть те люди, которые сейчас не работают частными судоисполнителями, но получили лицензии, могут влиться в ряды ЧСИ?

– Да, они могут работать частными судебными исполнителями. Единственное, им останется вступить в членство республиканской палаты. Но для этого нужно пройти собеседование через правление. Там обычно решается вопрос, насколько специалист готов и компетентен исполнять свою работу.

– В начале года была информация, что в Казахстане ужесточат требования к аттестации частных судоисполнителей, так ли это?

– Министерство юстиции было инициатором изменений по аттестации частных судоисполнителей. Сейчас для тех, кто прошел стажировку, следующий этап – аттестация. Они проходят экзамен в органах юстиции, который состоит из тестирования и собеседования с членами комиссии. И, если кандидат сдаст тест и пройдет собеседование, то ему выдадут лицензию.

Теперь же Министерство юстиции хочет немного поменять действующую процедуру. Тестирование остается, а вторым этапом будет решение кейсовой задачи на компьютере. То есть кандидата будет оценивать компьютер, чтобы исключить человеческий фактор. И, если он успешно пройдет две стадии, то ему автоматически выдадут лицензию.

– Когда введут новую систему аттестации?

– Сейчас этот вопрос прорабатывается. Возможно, ближе к лету 2023 года.

– В народе часто сравнивают частных судебных исполнителей с коллекторами. Согласны ли вы с этим?

– Здесь можно привести основные различия. Частный судебный исполнитель – это в первую очередь лицо, которое действует на основании лицензии, которое дает ему государство. Плюс он должен вступить в членство республиканской палаты, как я ранее говорил. Более того, закон наделяет его специальными процессуальными полномочиями, которых нет у других. То есть он может принимать меры, которые побудят должника исполнить документ.

Коллекторы такими вещами не занимаются. Они имеют право только обзванивать и писать письма по займам. Их полномочия этим и ограничиваются.

Есть моменты, когда коллекторов путают с частными судебными исполнителями. Мы все знаем о методах их работы, слышим, что часто они представляются частными судебными исполнителями. У нас на сайте есть контакты и данные всех частных судебных исполнителей. Они берут любого частного судебного исполнителя, представляются его именем и могут потребовать погасить задолженность.

Таким образом они прикрываются судоисполнителями, пишут определенные угрожающие письма, мы их тоже видим. Но это их методы работы, хотя судоисполнитель работает только с должником и его имуществом.