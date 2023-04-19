Правительство Казахстана лишилось ряда функций
Об этом сообщает Акорда.
"Конституционный закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан по вопросам административной реформы в Республике Казахстан", – говорится в опубликованном документе.
Согласно документу, как сообщалось ранее, в рамках децентрализации полномочий между уровнями государственного управления из функций правительства исключается осуществление структурной и инвестиционной политики, а также формирование госполитики в области культуры, образования, здравоохранения, туризма и спорта.
Также правительство не будет обеспечивать исполнение законов республики, контролировать их исполнение министерствами и местными исполнительными органами.
Вместе с тем говорится, что министерства в пределах своей компетенции формируют государственную политику по инвестициям, развитию культуры, образования, здравоохранения, туризма и спорта.
Кроме того, из компетенции правительства исключается:
- организация работы по изготовлению эталонов Государственного флага и Государственного герба Республики Казахстан, соответствующих национальным стандартам и их изображениям, утвержденным настоящим Конституционным законом;
- утверждение правил замены и уничтожения Государственного флага, Государственного ферба Республики Казахстан, не соответствующих национальным стандартам.
Эти функции передаются уполномоченным органам в области государственных символов Республики Казахстан.
Как следует из пояснительной записки, реализация проекта закона будет способствовать формированию компактного правительства, повысит ответственность и оперативность при принятии решений.
Ожидается, что разграничение полномочий между уровнями государственного управления положительно отразится на доверии граждан к деятельности государственных органов.
Сроки ожидаемых результатов:
- децентрализация полномочий между уровнями государственного управления (2024 год);
- трансформация Канцелярии премьер-министра в компактный аппарат правительства, соответствующий передовым стандартам госуправления (2025 год);
- расширение полномочий центральных государственных органов (2025 год);
- улучшение взаимодействия граждан с государством (2026 год);
- формирование клиентоориентированного и открытого государственного аппарата (2027 год); формирование видения дальнейшего развития государственного управления с учетом проведенных реформ (2028 год).