Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Кровавой водой вынуждены поливать угодья жители Туркестанской области

Кровавой водой вынуждены поливать угодья жители Туркестанской области Фото: pixabay
Сельчане Сайрамского района Туркестанской области столкнулись с проблемой: они вынуждены орошать посевы водой, смешанной с кровью убитых неподалеку животных, сообщает Zakon.kz.

Дело в том, что картофельные поля сельчан находятся недалеко от убойный пунктов, где валят животных. Кровь убитого скота попадает в арык, а затем, смешавшись с водой, – в систему орошения, передает Otyrar.

Такой полив опасен, считают сельчане. В застоявшейся крови полно бактерий и болезней. К тому же воду из арыка пьют животные. Эксперты говорят о назревающей экологической катастрофе.

"В настоящее время совместно с компетентными органами планируется проведение специальной мониторинговой работы. Кроме того, в случае направления жалоб от соответствующих специалистов и населения в ближайшее время будет проведена внеочередная проверка. В результате проверки будет видна необходимая мера". Казыбай Шора, главный специалист отдела государственного экологического контроля департамента экологии Туркестанской области

Активисты от экологии заявляют, что у арыков стоит ужасный запах.


Читайте также

В Атырау спасатели ищут пропавшую две недели назад школьницу

Арест и конфискация имущества грозят жителю СКО за десяток спиленных деревьев

В Актюбинской области закрыли дело о теле младенца на мусорке

Мария Мельникова
Туркестанская область
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Священник рассказал, почему вел службу на казахском языке
Священник рассказал, почему вел службу на казахском языке
как назначаются пособия лицам с инвалидностью
Как назначаются пособия для лиц с инвалидностью и их опекунам
В Алматы таксист довез иностранца за 40 тыс. тенге
В Алматы таксист довез иностранца из аэропорта за 40 тыс. тенге
Правила назначения базовой пенсии и по возрасту
Как в Казахстане будут назначать базовую пенсию и по возрасту
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления