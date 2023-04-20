Кровавой водой вынуждены поливать угодья жители Туркестанской области

Сельчане Сайрамского района Туркестанской области столкнулись с проблемой: они вынуждены орошать посевы водой, смешанной с кровью убитых неподалеку животных, сообщает Zakon.kz.

Дело в том, что картофельные поля сельчан находятся недалеко от убойный пунктов, где валят животных. Кровь убитого скота попадает в арык, а затем, смешавшись с водой, – в систему орошения, передает Otyrar.

Такой полив опасен, считают сельчане. В застоявшейся крови полно бактерий и болезней. К тому же воду из арыка пьют животные. Эксперты говорят о назревающей экологической катастрофе.

"В настоящее время совместно с компетентными органами планируется проведение специальной мониторинговой работы. Кроме того, в случае направления жалоб от соответствующих специалистов и населения в ближайшее время будет проведена внеочередная проверка. В результате проверки будет видна необходимая мера". Казыбай Шора, главный специалист отдела государственного экологического контроля департамента экологии Туркестанской области

Активисты от экологии заявляют, что у арыков стоит ужасный запах.



