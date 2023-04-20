70 человек заразились коронавирусом в Казахстане

За прошедшие сутки медиками подтверждено 70 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Zakon.kz.

На утро 20 апреля лечение от КВИ продолжают получать 1508 человек. В стационарах находятся 167 пациентов, на амбулаторном лечении – 1341.

Из числа заболевших находятся:

в тяжелом состоянии – 2 пациентa,

в состоянии крайней степени тяжести – 0,

на аппарате ИВЛ – 0.

Накануне, 19 апреля, был зарегистрирован 61 случай заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные предоставили в Министерстве здравоохранения.

