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70 человек заразились коронавирусом в Казахстане

70 человек заразились коронавирусом в Казахстане Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки медиками подтверждено 70 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Zakon.kz.

На утро 20 апреля лечение от КВИ продолжают получать 1508 человек. В стационарах находятся 167 пациентов, на амбулаторном лечении – 1341.

Из числа заболевших находятся:

  • в тяжелом состоянии – 2 пациентa,
  • в состоянии крайней степени тяжести – 0,
  • на аппарате ИВЛ – 0.

Накануне, 19 апреля, был зарегистрирован 61 случай заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные предоставили в Министерстве здравоохранения.

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