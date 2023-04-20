70 человек заразились коронавирусом в Казахстане
Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки медиками подтверждено 70 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Zakon.kz.
На утро 20 апреля лечение от КВИ продолжают получать 1508 человек. В стационарах находятся 167 пациентов, на амбулаторном лечении – 1341.
Из числа заболевших находятся:
- в тяжелом состоянии – 2 пациентa,
- в состоянии крайней степени тяжести – 0,
- на аппарате ИВЛ – 0.
Накануне, 19 апреля, был зарегистрирован 61 случай заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные предоставили в Министерстве здравоохранения.
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