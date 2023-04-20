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Законодательство РК

Пленарное заседание Мажилиса – 20 апреля 2023 года

Пленарное заседание Мажилиса – 20 апреля 2023 года Фото: gov.kz
В Мажилисе Парламента Республики Казахстан 20 апреля проходит пленарное заседание, сообщает Zakon.kz.

Депутаты подготовят заключения по проектам законов:

  • О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам Государственной корпорации.
  • О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам обеспечения национальной безопасности и службы в специальных государственных органах РК.

Также рассмотрят проекты законов:

  • О ратификации Соглашения об особенностях применения обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин при перевозке (транспортировке) товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита.
  • О ратификации Соглашения о сотрудничестве государств-участников СНГ по охране и защите прав на объекты авторского права и смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях.


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Анастасия Стативкина
Мажилис Парламента РК Казахстан
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