Пленарное заседание Мажилиса – 20 апреля 2023 года
Фото: gov.kz
В Мажилисе Парламента Республики Казахстан 20 апреля проходит пленарное заседание, сообщает Zakon.kz.
Депутаты подготовят заключения по проектам законов:
- О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам Государственной корпорации.
- О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам обеспечения национальной безопасности и службы в специальных государственных органах РК.
Также рассмотрят проекты законов:
- О ратификации Соглашения об особенностях применения обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин при перевозке (транспортировке) товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита.
- О ратификации Соглашения о сотрудничестве государств-участников СНГ по охране и защите прав на объекты авторского права и смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях.
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